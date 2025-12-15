Tech-Aktien haben einen Großteil der diesjährigen Rallye ausgemacht. Auch wenn kritische Stimmen wegen zu hoher Bewertungen lauter werden: JPMorgan bleibt bullish, zumindest für einige von ihnen.Jüngste Sorgen über hohe Bewertungen und die tatsächliche Rendite von Investitionen in Künstliche Intelligenz haben innerhalb des Sektors zu einer stärkeren Differenzierung zwischen Gewinnern und Verlierern geführt. JPMorgan-Analyst Doug Anmuth ist überzeugt, dass das KI-Thema weiterhin eine überdurchschnittliche Entwicklung von Qualitätswachstums-, Momentum- und Magnificent Seven-Aktien antreiben wird. In einer aktuellen Kundenmitteilung warnte er jedoch zugleich vor einer zunehmenden Überfüllung …

