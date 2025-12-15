Zürich (ots) -In der Serie "Success Stories" von localsearch, Digital Partner der Schweizer KMU, berichtet Hairstyle Monika, wie ein modernisierter Webauftritt und eine nutzerfreundliche Buchungslösung neue Kundschaft anziehen.Hairstyle Monika in Villnachern im Kanton Aargau macht deutlich, wie sich eine gezielte Digitalstrategie unmittelbar auf Sichtbarkeit und Kundenströme auswirken können. Monika Probst und Stefanie Meier vertrauten dabei auf die Lösungen von localsearch, um ihren Salon modern und effizient online zu präsentieren.Website und Buchungstool als Schlüssel zum ErfolgMit einer professionell gestalteten Website, integriertem Online-Booking und einer aufmerksamkeitsstarken Online-Präsenz ist der Coiffeursalon mittlerweile leicht im Netz zu finden. Kundinnen und Kunden können ihre Termine bequem von unterwegs oder zu Hause online buchen. Das Ergebnis ist deutlich messbar: Achtmal mehr Online-Reservationen und zahlreiche positive Rückmeldungen (https://www.localsearch.ch/de/kundenstimmen/monika-probst/) zeigen den Erfolg der digitalen Verwandlung."Das ist die Digitalisierung, wie sie sein sollte: effizient, messbar und mit positivem Feedback für unser Business", ist das begeisterte Resümee von Hairstyle Monika (https://www.hairstyle-monika.ch/).Wieder mehr Zeit für die Kundschaft dank localsearchDer strukturierte Prozess und die enge Partnerschaft mit localsearch ermöglichten es dem Salon, digitale Elemente gezielt einzusetzen und dadurch interne Abläufe zu optimieren - mit einer deutlichen Entlastung. "Früher gab es einen riesigen administrativen Aufwand", sagen Monika Probst und Stefanie Meier. Sie können sich nun vollkommen auf ihre handwerklichen Tätigkeiten konzentrieren, seien es Haarschnitte, kreative Farbtechniken oder Haarverlängerungen.Hairstyle Monika (https://www.facebook.com/p/Hairstyle-Monika-100028847816227/) ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie KMU mit den passenden Online-Tools und einer verbesserten Sichtbarkeit im Internet erfolgreich wachsen können. Die Resultate sprechen für sich: Mehr Online-Reservationen, gesteigerte Kundennähe und eine starke Position im digitalen Wettbewerb.Über localsearchlocalsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.Pressekontakt:localsearch (Swisscom Directories AG)Stefan Wyss, Head of CommunicationsT +41 58 262 76 82stefan.wyss@localsearch.chOriginal-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125003/6179499