Herausragende Quartalszahlen und beste Margen machen Investoren bei Nvidia glücklich. Trotzdem bleibt die Fallhöhe im KI-Sektor hoch. Die Erwartungen an Nvidia waren vor den Quartalszahlen ein wenig reduziert worden. Jedenfalls, wenn man die Flüsterschätzungen beachtet. Umso erfreuter waren Investoren als der Konzern am 19.11 Rekordzahlen kombiniert mit Rekordmargen vorlegte. Die KI-Rally darf also weiterlaufen. Dennoch sollte man im Hinterkopf ab jetzt das Verhältnis von Investitionen, Rendite ...

