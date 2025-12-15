Wer hätte nicht gerne eine Glaskugel, um die wichtigsten Trends des kommenden Börsenjahres zu identifizieren und entsprechend zu investieren? Auch Börsenfuchs Marco Messina hat keine - aber jahrzehntelange Erfahrung an den Kapitalmärkten, um Chancen und Risiken für 2026 zu benennen. Bilanz und Ausblick Wie ist es im zu Ende gehenden Börsenjahr 2025 gelaufen? Was kommt 2026 auf uns zu? Börsenfuchs Marco Messina, Chefanalyst des Aktien Navigator, zieht ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.