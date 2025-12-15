Der Kurs von Tether klebt seit Monaten an der Marke von 1 US$. Wird diese Nachricht dem Stablecoin neuen Schwung verleihen und wie sollten Anleger darauf reagieren? Übernahme eines Fußballclubs Die Nachricht klang eher wie ein Scherz, ist aber tatsächlich wahr: Tether hat 1,2 Milliarden € für die Übernahme des italienischen Fußballclubs Juventus Turin geboten. Das ist ein deutlicher Aufpreis gegenüber dem aktuellen Börsenwert des italienischen Rekordmeisters ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de