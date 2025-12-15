Der bekannte Haushaltsroboterhersteller iRobot hat Insolvenz angemeldet. Die Handel der iRobot-Aktie wurde deshalb ausgesetzt. Ein chinesisches Unternehmen wird die Geschäfte von iRobot fortführen. Was bedeutet das für die Aktionäre? Hersteller ist pleite Die Pleite hatte sich bereits angekündigt. Bereits vor kurzem warnte das iRobot-Management Anleger dafür, dass das Unternehmen in Anbetracht der angespannten Finanzierungslage ohne frisches Kapital ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de