Rudninkai (ots) -
Das litauische Verteidigungsministerium lädt zum Pressetermin in Rudninkai. Die Richtfestzeremonie widmet sich dem Hauptgebäude der in Rudninkai stationierten, deutschen Brigade 45.
Weitere Informationen, inklusive dem Akkreditierungsverfahren, können Sie der beigefügten Einladung des litauischen Verteidigungsministerium entnehmen.
Akkreditierung über das litauische Verteidigungsministerium unter folgendem Link: https://kam.lt/en/ministry-of-national-defence-of-the-republic-of-lithuania-accreditation-form/
Pressekontakt:
Edvinas Cesnulis
Strategic Communication and Public Relations Department
Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania
+37067304236
Original-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127975/6179506
Das litauische Verteidigungsministerium lädt zum Pressetermin in Rudninkai. Die Richtfestzeremonie widmet sich dem Hauptgebäude der in Rudninkai stationierten, deutschen Brigade 45.
Weitere Informationen, inklusive dem Akkreditierungsverfahren, können Sie der beigefügten Einladung des litauischen Verteidigungsministerium entnehmen.
Akkreditierung über das litauische Verteidigungsministerium unter folgendem Link: https://kam.lt/en/ministry-of-national-defence-of-the-republic-of-lithuania-accreditation-form/
Pressekontakt:
Edvinas Cesnulis
Strategic Communication and Public Relations Department
Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania
+37067304236
Original-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127975/6179506
© 2025 news aktuell