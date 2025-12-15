© Foto: adobe.stock.com

Sanofi kassiert bei seinem Hoffnungsträger gegen Multiple Sklerose zwei schwere Rückschläge. Die Börse reagiert nervös, die Fragen nehmen zu.Der französische Pharmakonzern Sanofi erleidet bei seinem experimentellen Multiple-Sklerose-Medikament Tolebrutinib einen doppelten Rückschlag. Eine wichtige US-Zulassungsentscheidung verzögert sich erneut. Zudem scheitert eine späte Studie bei einer anderen Krankheitsform an ihrem Hauptziel. An der Börse kamen die Nachrichten schlecht an. Die Sanofi-Aktie rutschte in Paris zunächst um 5 Prozent auf 79,15 Euro ab. Kurz darauf setzte eine leichte Erholung ein. Zuletzt notierte das Papier bei 80,27 Euro, was einem Minus von 3,64 Prozent entspricht (Stand …