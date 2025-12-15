Silber außer Kontrolle: Gold vor dem nächsten großen Sprung?

Anzeige / Werbung
Der Silbermarkt sendet derzeit ein klares Signal. Mit dem historischen Ausbruch über die 60-US-Dollar-Marke hat Silber die Führung im Edelmetallsektor übernommen. Gold dagegen ruht und konsolidiert nahe seines Allzeithochs. Genau diese Gleichzeitigkeit von Dynamik und Stille macht die aktuelle Marktphase so brisant.
Gold: Konsolidierung auf Rekordniveau
Nach dem Ausbruch aus der mehrmonatigen Seitwärtsphase Ende August 2025 setzte der Goldpreis zu einer außergewöhnlich dynamischen Rally an. Innerhalb von nur zwei Monaten stiegen die Notierungen
nahezu ununterbrochen an. Der Höhepunkt dieser Bewegung wurde am 21. Oktober bei 4.380 US Dollar erreicht, dem bisherigen Allzeithoch. Wie Florian Grummes in seiner Analyse für CelticGold
beschreibt, formierte sich an dieser Marke jedoch ein Doppeltop. Innerhalb von nur fünf Handelstagen folgte ein scharfer Rücksetzer bis auf 3.886 US Dollar. Diese Bewegung markierte zwar einen
deutlichen Stimmungsumschwung, stellte den übergeordneten Aufwärtstrend jedoch nicht infrage.
