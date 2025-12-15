Anzeige
Lithium wird plötzlich knapp: 3% Weltproduktion aktuell weg
Silber außer Kontrolle: Gold vor dem nächsten großen Sprung?

Der Silbermarkt sendet derzeit ein klares Signal. Mit dem historischen Ausbruch über die 60-US-Dollar-Marke hat Silber die Führung im Edelmetallsektor übernommen. Gold dagegen ruht und konsolidiert nahe seines Allzeithochs. Genau diese Gleichzeitigkeit von Dynamik und Stille macht die aktuelle Marktphase so brisant.

Gold: Konsolidierung auf Rekordniveau

Nach dem Ausbruch aus der mehrmonatigen Seitwärtsphase Ende August 2025 setzte der Goldpreis zu einer außergewöhnlich dynamischen Rally an. Innerhalb von nur zwei Monaten stiegen die Notierungen nahezu ununterbrochen an. Der Höhepunkt dieser Bewegung wurde am 21. Oktober bei 4.380 US Dollar erreicht, dem bisherigen Allzeithoch. Wie Florian Grummes in seiner Analyse für CelticGold beschreibt, formierte sich an dieser Marke jedoch ein Doppeltop. Innerhalb von nur fünf Handelstagen folgte ein scharfer Rücksetzer bis auf 3.886 US Dollar. Diese Bewegung markierte zwar einen deutlichen Stimmungsumschwung, stellte den übergeordneten Aufwärtstrend jedoch nicht infrage.

Mit axinoacademy zum fundierten Überblick im Mining-Markt

Viele Anleger beschäftigen sich mit Rohstoff- und Miningwerten, ohne den entscheidenden Überblick zu haben, der für fundierte Entscheidungen nötig ist. Genau hier setzt der Basic-Kurs der axinoacademy an: Er vermittelt eine klare, strukturierte Einführung in den Mining-Markt und zeigt, wie Projekte von der Exploration bis zur produzierenden Mine aufgebaut sind. Anhand der acht wichtigsten Punkte erhalten Teilnehmer das notwendige Grundverständnis, um Chancen und Risiken besser einzuordnen. Für alle, die diesen entscheidenden Schritt bisher vermisst haben, bietet der Kurs einen kompakten Einstieg. Im Rahmen der Weihnachtsaktion ist der Zugang aktuell 24 Prozent günstiger: hier direkt mit dem Weihnachtsrabatt einsteigen.

Entscheidend ist aus Sicht von Grummes weniger die Korrektur selbst als deren Begrenzung. Die psychologisch zentrale Marke von 4.000 US Dollar wurde nicht nachhaltig unterschritten und fungiert seither als tragfähiges Fundament. Seit Ende Oktober bewegt sich der Goldpreis überwiegend seitwärts und bildet eine Dreiecksformation aus. In der Charttechnik gilt eine solche Struktur als klassische Konsolidierung, in der frühere Gewinne verarbeitet und neue Kräfte gesammelt werden. Trotz eines zwischenzeitlichen Ausbruchs aus diesem Konsolidierungsdreieck Ende November gelang bislang kein nachhaltiger Durchbruch. Die Zone zwischen etwa 4.240 und 4.265 US Dollar stellt weiterhin einen hartnäckigen Widerstand dar. Seit fast zwei Wochen pendelt der Goldpreis mit teils ausgeprägten Schwankungen um die Marke von 4.200 US Dollar. Laut Grummes würde erst ein klarer Ausbruch über 4.265 US Dollar den Weg für die nächste Aufwärtswelle und ein erneutes Anlaufen des Allzeithochs freimachen. Selbst ein erneuter Rücksetzer in den Bereich zwischen 4.100 und 4.130 US Dollar würde das übergeordnete Bild laut Florian Grummes nicht infrage stellen.

In seiner Analyse verweist er darauf, dass eine solche Bewegung vielmehr als weitere Phase der Bereinigung zu werten wäre. Vor dem Hintergrund der intakten langfristigen Struktur hält Grummes Goldpreise um und oberhalb von 5.000 US Dollar bis zum Frühjahr 2026 für möglich.

Gold in US-Dollar, Wochenchart vom 10. Dezember 2025. Quelle: Tradingview

Silber: Der Markt unter strukturellem Druck

Während Gold geduldig konsolidiert, hat sich die Dynamik im Edelmetallsektor deutlich zugunsten des Silbers verschoben. Mit dem Ausbruch über die jahrzehntelange Widerstandsmarke bei 50 US Dollar gelang dem Silberpreis ein historischer Befreiungsschlag. In kurzer Zeit erreichten die Notierungen neue Allzeithochs bis über 61 US Dollar. Florian Grummes führt diese Entwicklung vor allem auf akute Engpässe im physischen Markt zurück. Gleichzeitig steigen die Lieferanforderungen an den großen Edelmetallbörsen in New York, London und Shanghai deutlich an. Besonders bemerkenswert war ein außergewöhnlich großer Lieferauftrag über 7.330 Kontrakte, was rund 1.134 Tonnen Silber entspricht und einen Marktwert von über 2 Milliarden US Dollar hatte.

Diese Nachfrage traf auf einen ohnehin angespannten Terminmarkt. Der bislang heftigste sogenannte Silver Squeeze, zusätzlich verschärft durch einen temporären Ausfall der CME Datenbank, führte zu einer ausgeprägten Backwardation zwischen dem Spotpreis in London und den Futures an der Comex. Backwardation bezeichnet eine Marktsituation, in der der sofortige Preis über den Preisen für spätere Lieferung liegt und wird häufig als Hinweis auf reale Knappheit interpretiert. Vor diesem Hintergrund sieht Grummes die Marke von 50 US Dollar als neues strukturelles Fundament des Silbermarktes. Preise deutlich darunter erscheinen ohne massive Verwerfungen an den Finanzmärkten kaum vorstellbar. Verstärkt wird diese Einschätzung durch die im Verhältnis sehr geringe Marktkapitalisierung der gesamten Silberminenindustrie, die den Markt besonders sensitiv für Kapitalzuflüsse macht.

Silber in US-Dollar, Wochenchart vom 10. Dezember 2025. Quelle: Tradingview

Makrobild: Liquidität als entscheidender Faktor

Im größeren Zusammenhang ordnet die Analyse die Entwicklung der Edelmetalle in ein Umfeld nachlassender globaler Liquidität ein. Die quantitative Straffung der US Notenbank, eine zurückhaltendere Geldpolitik in Japan sowie ein zeitweise stärkerer US Dollar bremsen den Zufluss neuen Kapitals. Die globale Liquidität liegt trotz kurzfristiger Erholungen weiterhin unter ihrem Hoch vom November.

In einem solchen Umfeld reagieren Anlageklassen sehr unterschiedlich. Edelmetalle profitieren laut Grummes von ihrem Charakter als physische Werte ohne Emittentenrisiko. Sie stehen nicht für ein Renditeversprechen, sondern für Werterhalt und Vertrauen. Gold, Silber und auch Platin erscheinen in diesem Kontext weniger als Absicherung, sondern zunehmend als Ausdruck eines Misstrauensvotums gegenüber dem papierbasierten Finanzsystem. Demgegenüber zeigt sich der Kryptomarkt deutlich anfälliger. Der starke Rückgang bei Bitcoin wird von Grummes als Ausdruck hoher Liquiditätssensibilität interpretiert. Trotz wachsender institutioneller Einbindung bleibe der Sektor volatil und stark abhängig von Kapitalströmen, regulatorischem Umfeld und Vertrauen.

Gesamtvermögen der FED, in Bio. USD, vom 07. Dezember 2025. Quelle: The Kobeissi Letter

Saisonalität und Sentiment: Rückenwind zum Jahresende

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Saisonalität. Historisch beginnt beim Goldpreis häufig rund um das letzte Zinsmeeting der US Notenbank im Dezember eine neue Aufwärtsphase, die bis in das Frühjahr hineinreichen kann. Auch im laufenden Jahr deutet der saisonale Verlauf darauf hin, dass die aktuelle Korrektur zeitlich begrenzt sein könnte. Das Sentiment liefert ebenfalls keine Warnsignale. Der scharfe Rücksetzer im Oktober kühlte die zuvor euphorische Stimmung deutlich ab. Der Stimmungsindikator liegt unterhalb überhitzter Zonen und signalisiert aus Sicht von Grummes ausreichend Raum für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends.

Saisonalität für den Goldpreis über die letzten 17 Jahre vom 8. September 2025. Quelle: Seasonax

Ruhe als Signal

Der Goldmarkt präsentiert sich ruhig, stabil und auf außergewöhnlich hohem Niveau. Diese Ruhe ist laut der Analyse von Florian Grummes weniger Ausdruck von Schwäche als vielmehr ein Zeichen struktureller Stärke. Solange die Zone um 4.100 bis 4.130 US Dollar hält, bleibt das übergeordnete Bild konstruktiv.

Gleichzeitig signalisiert Silber mit seinem historischen Ausbruch, dass sich die Edelmetallhausse verbreitert und an Tiefe gewinnt. Vor dem Hintergrund eines sich zurückziehenden Liquiditätsregimes, wachsender Spannungen an den Kredit und Anleihemärkten sowie eines fragilen Kryptosektors rücken physische Edelmetalle wieder stärker in den Fokus. Ob Gold den nächsten Impuls sofort oder erst nach weiterer Geduld setzt, bleibt offen. Klar ist jedoch, dass Vertrauen, Liquidität und physische Verfügbarkeit zunehmend über die Richtung entscheiden werden. Genau darin liegt die eigentliche Aussage dieser scheinbaren Ruhephase.

