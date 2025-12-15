Alle Jahre wieder stehen die besten Unternehmen und Köpfe der Finanzbranche im goldenen Ranking des Börsianer 500 auf dem Prüfstand. Frei nach dem Motto "wir testen und nehmen die Besten" wurden dieses Jahr in Summe 178 Unternehmen auf Stärken und Schwächen abgeklopft.Bei der Bewertung kommen ein dreistufiges Scoring-Modell sowie eine unabhängige Bewertung durch die Wirtschafts- und Steuerberatungskanzlei BDO Austria zum Einsatz. Wie die Endergebnisse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Börsianer