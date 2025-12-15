Eine Aktie wie ein Herzschlagmonitor. Erst die Explosion. Dann der Absturz. iRobot war zuletzt Spielball der Spekulation, Hoffnungen lebten wieder auf. Doch hinter den Kulissen spitzte sich die Lage zu. Nun fällt eine Entscheidung, die das Schicksal des Traditionsnamens besiegelt und Anlegern keine Illusionen mehr lässt.iRobot hat in den USA Insolvenz nach Chapter 11 angemeldet. Das Unternehmen will sich dabei neu aufstellen. Und zugleich die Kontrolle abgeben. Käufer soll der Zulieferer Shenzhen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
