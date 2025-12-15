© Foto: Heiko Rebsch - dpa

Umsätze steigen, doch die Gewinne brechen ein. Besonders deutsche Autobauer geraten unter Druck, während China Tempo macht. Warum die Branche vor einem entscheidenden Wendepunkt steht.Die weltgrößten Autokonzerne haben im dritten Quartal zwar mehr Fahrzeuge verkauft und höhere Umsätze erzielt, doch beim Gewinn setzte sich der Abwärtstrend fort. Der Umsatz der Hersteller stieg insgesamt um 4,1 Prozent, der Pkw-Absatz legte um 3,8 Prozent zu. Der operative Gewinn brach jedoch um 37 Prozent auf 18,9 Milliarden Euro ein und erreichte damit laut EY den niedrigsten Stand seit 2018. Besonders hart traf es die deutschen Autobauer. Ihr operativer Gewinn sackte im Vergleich zum Vorjahr um 76 Prozent …