SciencePower, ein Unternehmen für postbiotische Plattformen der nächsten Generation, hat heute den Abschluss einer Lizenzvereinbarung mit der Mayo Clinic bekannt gegeben. Die Vereinbarung sieht eine gemeinsame Forschungsinitiative unter der Leitung von Forschern der Mayo Clinic vor, um das Potenzial der proprietären postbiotischen Zusammensetzungen von SciencePower in der Brustkrebsbiologie zu sondieren.

Ziel der Zusammenarbeit ist es, den Einfluss bestimmter mikrobiomabgeleiteter Zusammensetzungen auf Immun- und Zellwege zu untersuchen, die für Brustkrebs relevant sind. Im Dezember 2025 sollen erste vorklinische Ergebnisse auf dem San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) vorgestellt werden.

"Die Zusammenarbeit ist ein bedeutender Meilenstein für die Validierung unserer Technologie", erläutert Robin Albin, Mitbegründer von SciencePower, Marketing Communications. "Es ist uns eine Ehre, gemeinsam mit den Forschern der Mayo Clinic daran zu arbeiten, das Verständnis von Postbiotika und ihrer möglichen Rolle für die Förderung der menschlichen Gesundheit zu vertiefen."

Im Zuge dieser Vereinbarung erhält die Mayo Clinic eine finanzielle Beteiligung an SciencePower. Die Mayo Clinic wird alle Erträge zur Unterstützung ihrer gemeinnützigen Aufgaben in den Bereichen Patientenversorgung, Ausbildung und Forschung verwenden.

Über SciencePower

SciencePower ist ein vertikal integriertes Unternehmen für Innovationen auf dem Gebiet der Mikrobiomforschung, das mit seiner proprietären sequenziellen Fermentationstechnologie Pionierarbeit für eine neue Generation von Postbiotika leistet. Das zum Patent angemeldete Verfahren ahmt die natürliche Dynamik des Darms nach und erzeugt komplexe bioaktive Zusammensetzungen, die reproduzierbare Ergebnisse bei der Modulation des Mikrobioms, der Integrität der Darmbarriere und dem Immungleichgewicht unterstützen.

Das Unternehmen wird von einem multidisziplinären Team geleitet, das über umfangreiche Fachkenntnisse in den Bereichen Mikrobiomwissenschaft, Ernährung, Fermentation und Kommerzialisierung von Innovationen im Medizin- und Biotechnologiebereich verfügt.

Derzeit kooperiert SciencePower mit globalen Partnern aus den Bereichen Ernährung, Gesundheit und Wellness, um wissenschaftlich fundierte Lösungen zu entwickeln, die auf Mikrobiominnovationen basieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251208102806/de/

Contacts:

Medienkontakt

robin.albin@sciencepower.com

+1 (914) 391-5081

www.sciencepower.com