In diesem Jahr taucht aufgrund der Preisanstiege bei Edelmetallen und Industriemetallen in der Wirtschaftspresse das Thema "Rohstoff-Superzyklus" auffallend häufig auf. Dividendenstarke Aktien aus diesem Sektor gelten daher als ausgesprochen attraktiv. Edelmetalle und zahlreiche Industriemetalle haben sich in diesem Jahr deutlich besser entwickelt als diverse Aktienindizes. Deren Aussichten sehen ausgesprochen positiv aus und für das kommende Jahr ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.