In der EU profitieren Windows-10-Nutzer von einem verlängerten Gratis-Support. Auch der läuft aber im Oktober 2026. Viele planen dann die Anschaffung eines neuen Rechners mit Windows 11. Verbraucherschützer kritisieren das. Fast jeder dritte Nutzer von Windows 10 in Deutschland geht davon aus, sich wegen des Support-Endes für das Microsoft-Betriebssystem wohl einen neuen Computer anschaffen zu müssen oder hat dies bereits getan. Das zeigt eine repräsentative ...

Den vollständigen Artikel lesen ...