© Foto: Loic Venance/AFP/dpa

Carrefour expandiert nach Ghana und plant bis 2028 dort fünf neue Märkte zu eröffnen. 2026 will das Unternehmen 10 neue Franchise-Länder eröffnen. Die Aktie liegt 2025 bisher rund 4,7 Prozent im Plus.Carrefour gibt eine Franchise- und Lieferpartnerschaft mit Brands For All für die Einführung von Carrefour in Ghana bekannt. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Carrefour die Teams von Brands For All bei der Übernahme und Umgestaltung des gesamten Shoprite Ghana-Netzwerks unter der Marke Carrefour unterstützen. Die ersten Umfirmierungen unter dem Namen Carrefour sind bis April 2026 geplant. Diese neue Vereinbarung verdeutlicht die Verwirklichung des Ziel des Plans Carrefour 2026, der die …