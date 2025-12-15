Stuttgart (ots) -Sondersendung live am 16. Dezember 2025 ab 20:15 Uhr im SWRDie EU-Kommission will am Dienstag, 16. Dezember 2025, informieren: Bleibt es dabei, ab 2035 keine Neuwagen mit Verbrenner-Motor mehr zuzulassen oder gibt es Lockerungen? Zu den Folgen der Entscheidung für den Südwesten, der stark von der krisengeschüttelten Autoindustrie geprägt ist, sendet der SWR eine Sondersendung."SWR Extra: Aus vom Verbrenner-Aus? Was heißt das für Autofahrer, Jobs und Industrie?" ist am 16. Dezember 2025, live von 20:15 Uhr bis 20.30 Uhr im SWR zu sehen.Das von der EU geplante Aus für Neuzulassungen von Verbrennern ab 2035 sollte ursprünglich ein zentraler Baustein zur Erreichung der europäischen Klimaschutzziele sein. Angesichts der massiven Schwierigkeiten der Automobilindustrie haben sich sechs Mitgliedstaaten - darunter auch Deutschland - für eine Abschwächung der Regelung stark gemacht.Welche Auswirkungen hätte die Entscheidung auf die Menschen im Südwesten?Beschäftigte, Unternehmen und Kommunen im Südwesten schauen mit Spannung auf die Entscheidung. Kommen Lockerungen? Und würden sie den Herstellern in der aktuellen Krise tatsächlich helfen? Welche Auswirkungen hätte die Entscheidung für die vielen Menschen, die in der aktuellen Krise um ihre Jobs bangen? Auch viele potenzielle Autokäuferinnen und -käufer wünschen sich endlich Verlässlichkeit für ihre Kaufentscheidungen. Gedreht wird unter anderem in Miehlen, bei den Zulieferfirmen Ellenberger in Kaiserslautern und Konzelmann in Löchgau und in Waiblingen. Gast im Studio ist Benedikt Maier, Institut für Automobilwirtschaft, HfWU Geislingen. Es moderiert Hendrike Brenninkmeyer.Auch der "Plusminus"-Podcast wird sich in einer aktuellen Folge mit dem Thema befassen. Im Gespräch mit "Plusminus"-Host David Ahlf analysiert SWR Wirtschaftsredakteurin Geli Hensolt, was die aktuellen Entwicklungen in Brüssel für die Arbeitsplätze in Deutschland bedeuten. Der Podcast ist ab Mittwoch, 17. Dezember, in der ARD Audiothek und überall dort zu finden, wo es Podcasts gibt.Sendung:SWR Extra: Aus vom Verbrenner-Aus? Was heißt das für Autofahrer, Jobs und Industrie?Moderation: Hendrike BrenninkmeyerDienstag, 16. Dezember 2025 live von 20:15 Uhr bis 20.30 Uhr im SWRWeitere Informationen unter: http://swr.li/swr-extra-aus-vom-verbrenner-ausFotos über ARD-Foto.dePressekontakt: Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6179657