Saguenay, Quebec - 15. Dezember 2025 / IRW-Press / First Phosphate Corp. ("First Phosphate" oder das "Unternehmen") (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 12. Dezember 2025 die dritte Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierung (das "Angebot"), wie in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 7. November 2025, 17. November 2025 und 24. November 2025 näher beschrieben, abgeschlossen hat.

Insgesamt hat das Unternehmen im Rahmen der drei Tranchen des Angebots einen Bruttoerlös von 6.637.574 $ durch die Ausgabe von 5.955.444 Flow-Through-Aktien mit einem Bruttoerlös von 5.359.900 $ und durch die Ausgabe von 1.419.638 Hard-Dollar-Einheiten mit einem Bruttoerlös von 1.277.674 $ erzielt. Im Rahmen dieser Tranche der Finanzierung hat das Unternehmen insgesamt 3.066.726 $ durch die Ausgabe von 2.599.612 Flow-Through-Aktien mit einem Bruttoerlös von 2.339.651 $ und 807.861 Hard-Dollar-Einheiten, bestehend aus 807.861 Stammaktien und 807.861 Warrants, mit einem Bruttoerlös von 727.075 $ eingenommen.

Zusammen mit diesem Angebot hat das Unternehmen seit Juni 2022 durch 10 nicht vermittelte Privatplatzierungen unter der Leitung des Managements insgesamt etwa 46,7 Millionen $ aufgebracht.

Im Zusammenhang mit der aktuellen Tranche des Angebots begab das Unternehmen 8.000 Vergütungsstammaktien zu einem angenommenen Preis von 0,90 $ pro Stammaktie und 8.000 Vergütungswarrants. Die Warrants können bis zum 30. April 2026 zu einem Preis von 1,25 $ pro Stammaktie des Unternehmens ausgeübt werden, unterliegen jedoch einem vorzeitigen Verfallsdatum. Alle Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots ausgegeben werden, unterliegen gemäß dem anwendbaren Wertpapierrecht einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 7. November 2025 bekannt gegeben zu verwenden. Großgeschriebene Begriffe, die in dieser Pressemitteilung verwendet und hierin nicht definiert werden, haben die Bedeutung, die ihnen in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 7. November 2025 gegeben wurde. Das Unternehmen kann nach eigenem Ermessen eine weitere Tranche im Rahmen des Angebots abschließen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierungspflicht vor. Der Abschluss des Angebots unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass das Angebot ganz oder teilweise abgeschlossen wird.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FWB: KD0) ist ein auf die Rohstoffexploration und umweltfreundliche Technologien spezialisiertes Unternehmen, das sich dem Aufbau und Onshoring einer vertikal integrierten Lieferkette für Lithium-Eisenphosphat-(LFP)-Batterien für Nordamerika widmet, die alle Bereiche von Mine-to-Market umfasst. Zu den Zielmärkten zählen Energiespeicher, Datenzentren, Robotik, Mobilität sowie nationale Sicherheit.

Das Vorzeigeprojekt von First Phosphate, das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-Saint-Jean in Quebec (Kanada), ist eine seltene magmatische Phosphatlagerstätte Nordamerikas, die hochreines Phosphat mit minimalen Verunreinigungen liefert.

Zukunftsgerichtete Informationen und Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Informationen" angesehen werden können. Jede Aussage, die Prognosen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen behandelt (oft, aber nicht ausschließlich unter Verwendung von Formulierungen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "nimmt an" oder "nimmt nicht an", "plant", "budgetiert", "geplant", "prognostiziert", "schätzt", "glaubt" oder "beabsichtigt" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder die besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können" oder "könnten", "würden", "dürften" oder "werden" eintreten oder erreicht werden), ist keine Aussage über historische Tatsachen und kann zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf den Abschluss des Angebots, das erwartete Abschlussdatum des Angebots, die erwartete Verwendung des Erlöses aus dem Angebot, die Genehmigung durch die CSE und die Einreichung der Angebotsunterlagen beziehen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, Erfolge bei der Erschließung und Exploration und die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Diese Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen, darunter unter anderem Annahmen hinsichtlich der allgemeinen Geschäfts- und Wirtschaftslage; dass das Unternehmen und andere Parteien die Anforderungen der Börse und anderer Aufsichtsbehörden zeitgerecht erfüllen können; dass die CSE ihre Genehmigung zeitgerecht erteilt, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen, und dass die aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss des Angebots zeitgerecht erfüllt werden. Anleger werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und dass tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Prognosen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung seiner zukunftsgerichteten Aussagen, weder aufgrund neuer Informationen noch aufgrund zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind durch diese vorsorglichen Hinweise eingeschränkt.

