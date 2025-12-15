Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Trotz der (erwarteten) Leitzinssenkung in den USA sind die Renditen an den Rentenmärkten in der letzten Woche leicht gestiegen, so die Analysten der DekaBank. Die Pressekonferenz zum Zinsentscheid habe die Märkte aber immerhin etwas freundlicher gestimmt. Die FED habe ihre Konjunkturprognosen spürbar angehoben und wolle nunmehr datenabhängig fortfahren, zunächst aber eine Zinspause einlegen. Der mittlere Erwartungspfad der FED-Mitglieder ("dot plot") sehe weiterhin nur noch eine Leitzinssenkung für 2026 vor, die Markterwartungen seien zuletzt dagegen auf zwei Senkungen leicht erhöht worden. Dies liege vor allem am Stabwechsel des FED-Chairman im Mai, wenn dann ein voraussichtlicher Trump-Anhänger für einen stark dovishen Ton sorgen könnte. Die EZB habe dagegen schon seit längerem eine Zinspause angedeutet und in der vergangenen Woche es einen Kommentar von EZB-Mitglied Schnabel gegeben, in dem sie die Markttendenz einer möglichen perspektivischen Zinsanhebung als nachvollziehbar beschrieben habe. (15.12.2025/alc/a/a) ...

