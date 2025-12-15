Bad Homburg (www.fondscheck.de) - Die FERI AG hat eine neue Long/Short-Strategie aufgelegt, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Ihr Ziel ist es, die Renditechancen einer offensiveren Investmentstrategie mit der Stabilität einer marktneutralen Strategie zu kombinieren und so ein ausgewogenes Rendite-Risiko-Profil zu schaffen. Sie umfasst zwei eigenständige, sich ergänzende Long/Short Fonds in liquider UCITS-Struktur: den FERI Global Select Long Short Fonds (ISIN DE000A41ACX7) und den FERI Systematic Market Neutral Fonds (ISIN DE000A41AD06). ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.