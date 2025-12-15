Bad Homburg (www.fondscheck.de) - Die FERI AG hat eine neue Long/Short-Strategie aufgelegt, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Ihr Ziel ist es, die Renditechancen einer offensiveren Investmentstrategie mit der Stabilität einer marktneutralen Strategie zu kombinieren und so ein ausgewogenes Rendite-Risiko-Profil zu schaffen. Sie umfasst zwei eigenständige, sich ergänzende Long/Short Fonds in liquider UCITS-Struktur: den FERI Global Select Long Short Fonds (ISIN DE000A41ACX7) und den FERI Systematic Market Neutral Fonds (ISIN DE000A41AD06). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
