DHL hat acht Mercedes-Benz eActros 600 aus der Kooperation mit Nutzfahrzeugvermieter Hylane in Betrieb genommen. Es handelt sich um die ersten Batterie-elektrischen Lkw, die der ehemals reine H2-Spezialist vermietet. Parallel erhöht DHL seine Bestellung bei Hylane von ursprünglich 30 auf jetzt 42 E-Lkw. Paketdienstleister DHL hat die ersten sechs Mercedes-Benz eActros 600 von Hylane im Paketzentrum Dorsten stationiert, zwei weitere Fahrzeuge werden ...

