Mainz (ots) -Samstag, 17.01.Bitte Programmänderung beachten:7.45 Mysterien des WeltallsDer große BruderUSA 2016"Mysterien des Weltalls: Ist Armut erblich?" entfällt(weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen)Montag, 19.01.Bitte Programmänderung beachten:7.30 Berühmt und Berüchtigt - Sex, Skandale, MordDer Fall Aaron HernandezUSA 2023"Geld her oder Daten weg! - Wie Hacker die Wirtschaft erpressen" entfällt(weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)Donnerstag, 22.01.Bitte Programmänderung beachten:6.15 UFO gesichtet - Die wahren Foo-FighterForschung oder Täuschung?Großbritannien 2023"Glaube und Geld - Die Mission der Mormonen" entfällt(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)Freitag, 23.01.Bitte Programmänderung beachten:10.00 Drogen-Land - Provinz im RauschLachgas im RuhrgebietDeutschland 2025"Die Spur: "Görke" - Gefahr aus der Vape" entfällt(weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6179716

