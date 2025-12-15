Mainz (ots) -
Samstag, 17.01.
Bitte Programmänderung beachten:
7.45 Mysterien des Weltalls
Der große Bruder
USA 2016
"Mysterien des Weltalls: Ist Armut erblich?" entfällt
(weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen)
Montag, 19.01.
Bitte Programmänderung beachten:
7.30 Berühmt und Berüchtigt - Sex, Skandale, Mord
Der Fall Aaron Hernandez
USA 2023
"Geld her oder Daten weg! - Wie Hacker die Wirtschaft erpressen" entfällt
(weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)
Donnerstag, 22.01.
Bitte Programmänderung beachten:
6.15 UFO gesichtet - Die wahren Foo-Fighter
Forschung oder Täuschung?
Großbritannien 2023
"Glaube und Geld - Die Mission der Mormonen" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Freitag, 23.01.
Bitte Programmänderung beachten:
10.00 Drogen-Land - Provinz im Rausch
Lachgas im Ruhrgebiet
Deutschland 2025
"Die Spur: "Görke" - Gefahr aus der Vape" entfällt
(weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen)
