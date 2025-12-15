Die DroneShield-Aktie kann am Montag wieder ein gutes Stück anziehen und nach der Schwächephase der vergangenen Woche aufholen. Doch wie weit kann die Erholung führen? Schnäppchenjäger aktiv Zuletzt stand die Aktie von Droneshield deutlich unter Druck, da Anleger nach Insiderverkäufen in großem Ausmaß zunehmend das Vertrauen in das Unternehmen verloren haben. Jedoch zeigt sich bei den Papieren inzwischen wieder eine Erholungsbewegung - unter hoher ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.