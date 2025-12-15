Die DroneShield-Aktie kann am Montag wieder ein gutes Stück anziehen und nach der Schwächephase der vergangenen Woche aufholen. Doch wie weit kann die Erholung führen? Schnäppchenjäger aktiv Zuletzt stand die Aktie von Droneshield deutlich unter Druck, da Anleger nach Insiderverkäufen in großem Ausmaß zunehmend das Vertrauen in das Unternehmen verloren haben. Jedoch zeigt sich bei den Papieren inzwischen wieder eine Erholungsbewegung - unter hoher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de