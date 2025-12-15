Summary: Marley Spoon restrukturiert Finanzierung Darlehen verlängert und nachrangig gestellt Kapitalstruktur wird bereinigt Fokus auf finanzielle Stabilität Marley Spoon hat Maßnahmen zur finanziellen Restrukturierung seiner deutschen Tochtergesellschaft beschlossen. Ziel ist es, die Kapitalstruktur zu stabilisieren und die Grundlage für den laufenden Geschäftsbetrieb zu sichern. Kern der Maßnahmen ist die Verlängerung und Aufstockung bestehender Finanzierungen sowie deren weitgehende Nachrangstellung. Darlehen langfristig gesichert: Das bestehende Darlehen wurde bis Ende 2030 verlängert. Der ...

