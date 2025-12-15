Neuss (ots) -Mobilize Financial Services ist bei der diesjährigen Studie "Finanzdienstleister des Jahres" von Focus Money mit dem Prädikat "Herausragend" als Autobank des Jahres ausgezeichnet worden (Focus Money 51/2025).In dieser Studie überzeugt Mobilize Financial Services erneut durch ein hohes Maß an Kundenzentrierung, Transparenz und Servicequalität und ist wie im Vorjahr Benchmark und Branchensieger bei den Autobanken in Deutschland.Die vom Kölner Institut ServiceValue im Auftrag von Focus Money durchgeführte Studie "Finanzdienstleister des Jahres 2025" hat Unternehmen in Bezug auf Kundenberatung, Reputation, Kundenzufriedenheit und Nachhaltigkeit untersucht. Insgesamt wurden rund 2.000 Finanzdienstleister in Deutschland bei der Studie berücksichtigt.Über Mobilize Financial ServicesMobilize Financial Services ist die Marke für die Automobilbank RCI Banque S.A., die in 35 Ländern weltweit aktiv ist. Mobilize Financial Services bietet Produkte zu Finanzierung und Leasing durch die RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland sowie Versicherungen und Services durch die RCI Versicherungs-Service GmbH über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine und Nissan an. Als Renault Bank direkt ist RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Unternehmenssitz der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland und der RCI Versicherungs-Service GmbH ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.Webseitenwww.mobilize-fs.de | www.nissanfs.de | www.renault-bank-direkt.dePressekontakt:Ulrich B. Iwan | E-Mail: presse@rcibanque.comRCI Banque S.A. Niederlassung DeutschlandJagenbergstr. 1 | 41468 NeussInternet: www.mobilize-fs.deOriginal-Content von: Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125761/6179760