Zum Jahresende bestimmen geringe Liquidität, Gewinnmitnahmen und US-Konjunkturdaten die Richtung am Krypto-Markt, was sich auch bei Bitcoin und XRP bemerkbar macht.Der Krypto-Markt geht mit angezogener Handbremse in die letzte volle Handelswoche des Jahres. Bitcoin notiert am Montagmittag leicht im Plus bei rund 89.800 US-Dollar, bleibt damit jedoch unter der psychologisch wichtigen Marke von 90.000 US-Dollar. Auf Wochensicht summiert sich das Minus auf etwa 2,3 Prozent. Ethereum kann sich dem Abwärtsdruck entziehen und legt um 2,2 Prozent auf rund 3.160 US-Dollar zu. XRP hingegen gibt um 0,6 Prozent auf 1,99 US-Dollar nach. Risikoflaute zum Jahresende belastet den Krypto-Markt Bereits am …