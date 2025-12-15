Michael Saylor hat es wieder getan: Der Mitgründer und Executive Chairman von Strategy (ehemals MicroStrategy) hat am Montag einen weiteren großen Bitcoin-Kauf gemeldet. Dabei geht es nicht nur darum, den Bestand auszubauen, sondern auch die wachsenden Zweifel am Geschäftsmodell zu zerstreuen - bislang jedoch mit eher mäßigem Erfolg.Wie Saylor am Montagmittag bei X mitteilte, hat sein Unternehmen in der Vorwoche weitere 10.645 Bitcoin für insgesamt 980,3 Millionen Dollar gekauft. Der Bitcoin-Bestand ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.