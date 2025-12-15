Berlin/Bonn (ots) -Die Gespräche über einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine zwischen dem US-Sondergesandten Steve Witkoff, Jared Kushner und Vertretern der Ukraine beurteilt der ehemalige Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen im Interview mit dem TV-Sender phoenix, als kompliziert: "Diesmal ist es ganz anders. Die Amerikaner sind nicht mehr diejenigen, bei denen man weiß, die stehen voll hinter uns, wir machen das gemeinsam, sondern man muss gucken, wie man die Amerikaner sozusagen auf Linie bekommt."Sollte man sich mit den Amerikanern einig werden, müssten anschließend die Russen vom Ergebnis überzeugt werden. "Und das sind dann die wahren Verhandlungen. Also was wir hier sehen, ist etwas Notwendiges, aber etwas, wo ich eigentlich sehr bedauere, dass es überhaupt notwendig ist, dass man sich mit Amerikanern in schwierigen Verhandlungen einigen muss auf die Linie", so Heusgen weiter. Eine Einigung mit den USA sei nicht einfach, da sie ihre wirtschaftliche Interessen in den Vordergrund stellten und "ein großes Stück vom Kuchen der eingefrorenen Vermögenswerte" haben wollten. Wichtig sei deshalb, dass die Europäer dabei seien und der Ukraine den Rücken stärkten.Bezogen auf den EU-Gipfel Ende der Woche äußerte Heusgen sich zuversichtlich: "Wir merken ja immer an russischen Reaktionen, was ihnen weh tut oder nicht weh tut." Die eingefrorenen Vermögenswerte seien ein Fortschritt und könnten ein entscheidender Faktor bei der Durchhaltefähigkeit der Ukraine sein. Der nächste Schritt wäre dann, das Geld für die Ukraine einzusetzen. Europa müsse nun zeigen, dass es am längeren Hebel sitze. Heusgen: "Wie beeindruckt man die Russen? Das ist Geschlossenheit, Geschlossenheit, Geschlossenheit. Zeichen der Stärke."Das ganze Gespräch sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/goIPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6179800