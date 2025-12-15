Dass der Fahrtdienst-Vermittler Uber und sein chinesischer Partner WeRide in den Vereinigten Arabischen Emiraten einen Robotaxi-Service aufbauen wollen, ist schon länger bekannt. Nachdem es vor wenigen Tagen bereits in Abu Dhabi losging, ist nun auch der Startschuss im noch bekannteren Dubai erfolgt. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind erst das zweite Land, in dem Uber auf seiner App die Buchung von Robotaxis anbietet. Wie schon in den USA, wo ...

