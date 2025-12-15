Anzeige
Mehr »
Montag, 15.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Lithium wird plötzlich knapp: 3% Weltproduktion aktuell weg
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
15.12.2025 15:21 Uhr
219 Leser
Artikel bewerten:
(0)

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 16. Dezember (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 16. Dezember (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Dezember 
     Arbeitslosengeldbezieher 
     Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) 
     PROGNOSE: 5,1% 
     zuvor:  5,0% 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Dezember 
     PROGNOSE: 51,2 
     zuvor:  51,4 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE: 50,2 
     zuvor:  50,4 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Dezember 
     PROGNOSE: 48,0 
     zuvor:  47,8 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Dezember 
     PROGNOSE: 53,0 
     zuvor:  53,1 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE: 52,3 
     zuvor:  52,4 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Dezember 
     PROGNOSE: 48,5 
     zuvor:  48,2 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) Dezember 
     PROGNOSE: 53,4 
     zuvor:  53,6 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) Dezember 
     PROGNOSE: 50,0 
     zuvor:  49,6 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE: 52,8 
     zuvor:  52,8 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Dezember 
     PROGNOSE: 51,6 
     zuvor:  51,3 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Dezember 
     PROGNOSE: 50,0 
     zuvor:  50,2 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE: 51,6 
     zuvor:  50,5 
*** 11:00 EU/Handelsbilanz Oktober 
*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Dezember 
     PROGNOSE: 39,3 
     zuvor:   38,5 
     Konjunkturlage 
     PROGNOSE: -80,0 
     zuvor:  -78,7 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
*** 12:45 US/Pfizer Inc, Ausblick 2026 
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten November 
     Beschäftigung ex Agrar 
     PROGNOSE: +50.000 gg Vm 
     zuvor:   k.A. 
     Arbeitslosenquote 
     PROGNOSE: 4,5% 
     zuvor:  k.A. 
     durchschnittliche Stundenlöhne 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm 
     zuvor:  k.A. 
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Oktober 
     PROGNOSE: +0,1% gg Vm 
     zuvor:  +0,2% gg Vm 
     Einzelhandelsumsatz ex Kfz 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm 
     zuvor:  +0,3% gg Vm 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Dezember 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  54,1 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Dezember 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  52,2 
*** 16:00 US/Lagerbestände September 
     PROGNOSE: +0,1% gg Vm 
     zuvor:   0,0% gg Vm 
*** 17:00 US/Cisco Systems Inc, HV 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2025 08:46 ET (13:46 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.