Mainz (ots) -Alle ZDF-Podcasts werden künftig auch über ARD Sounds verfügbar sein. Mit der Neuausrichtung der bisherigen ARD-Audiothek im kommenden Jahr finden Nutzerinnen und Nutzer dort unter anderem "heute journal - der Podcast", "Lanz & Precht", "Aktenzeichen XY - Unvergessene Verbrechen". Damit setzen die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ihre enge Zusammenarbeit fort, die bereits mit dem ARD-ZDF-Streaming-Netzwerk im Bereich der Videoinhalte die Grundlage für eine gemeinsame Plattformstrategie geschaffen hat.Das ZDF verfolgt als öffentlich-rechtlicher Anbieter das Ziel, Inhalte für alle Nutzerinnen und Nutzer so einfach wie möglich zugänglich zu machen. Dies gilt auch für das sendungsbegleitende Podcast-Angebot zu den starken ZDF-Programmmarken, die überall und jederzeit verfügbar werden, um aktuellen Nutzungsbedürfnissen zu entsprechen.Florian Kumb, ZDF-Direktor Audience: "Unser Ziel ist es, gemäß unserem Auftrag ein ZDF für alle zu bieten. Mit der Ausweitung unserer Podcast-Verbreitung schaffen wir zusätzliche Kontaktpunkte, um noch mehr Menschen mit ZDF-Inhalten in Berührung zu bringen und Synergien zu stärken. Die Kooperation mit der ARD ist dabei ein wichtiger Schritt."ZDF-Podcasts, die künftig auch in ARD Sounds zu finden sind:- "heute journal - der Podcast" (https://www.zdfheute.de/thema/heute-journal-der-podcast-100.html) - Nachrichten und Schlagzeilen kompakt- "Lanz & Precht" (https://www.zdf.de/talk/markus-lanz-114t=details) - Fragen aus Gesellschaft, Kultur und Politik- "Aktenzeichen XY - Unvergessene Verbrechen" (https://www.zdf.de/magazine/aktenzeichen-xy-ungeloest-110t=details) - True Crime und Cold Cases aus mehr als 55 Jahren "Aktenzeichen XY"- "auslandsjournal-Podcast: Der Trump-Effekt" (https://www.zdf.de/talk/auslandsjournal-der-podcast-100) - Globale politische Analysen- "Militär & Macht - Die Analyse" (https://www.zdfheute.de/politik/ausland/podcast-militaeranalyse-ukraine-krieg-russland-100.html) - Lageanalyse zum Ukrainekrieg- "PUR+ Wissendrin mit Eric" (https://www.zdf.de/talk/podcast-wissendrin-mit-eric-102t=folgen) - Wissen für Kinder und Jugendliche- "Terra X History" (https://www.zdf.de/terra-x-history-106) - Geschichte und ihre Auswirkung auf die GegenwartKontaktBei Fragen zu dieser Pressemitteilung erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- ZDF-"heute journal" - der Podcast (https://www.zdfheute.de/thema/heute-journal-der-podcast-100.html)- Lanz & Precht (https://www.zdf.de/talk/markus-lanz-114t=details)- "auslandsjournal-Podcast: Der Trump-Effekt" (https://www.zdf.de/talk/auslandsjournal-der-podcast-100)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6179864