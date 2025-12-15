Mainz (ots) -
Alle ZDF-Podcasts werden künftig auch über ARD Sounds verfügbar sein. Mit der Neuausrichtung der bisherigen ARD-Audiothek im kommenden Jahr finden Nutzerinnen und Nutzer dort unter anderem "heute journal - der Podcast", "Lanz & Precht", "Aktenzeichen XY - Unvergessene Verbrechen". Damit setzen die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ihre enge Zusammenarbeit fort, die bereits mit dem ARD-ZDF-Streaming-Netzwerk im Bereich der Videoinhalte die Grundlage für eine gemeinsame Plattformstrategie geschaffen hat.
Das ZDF verfolgt als öffentlich-rechtlicher Anbieter das Ziel, Inhalte für alle Nutzerinnen und Nutzer so einfach wie möglich zugänglich zu machen. Dies gilt auch für das sendungsbegleitende Podcast-Angebot zu den starken ZDF-Programmmarken, die überall und jederzeit verfügbar werden, um aktuellen Nutzungsbedürfnissen zu entsprechen.
Florian Kumb, ZDF-Direktor Audience: "Unser Ziel ist es, gemäß unserem Auftrag ein ZDF für alle zu bieten. Mit der Ausweitung unserer Podcast-Verbreitung schaffen wir zusätzliche Kontaktpunkte, um noch mehr Menschen mit ZDF-Inhalten in Berührung zu bringen und Synergien zu stärken. Die Kooperation mit der ARD ist dabei ein wichtiger Schritt."
ZDF-Podcasts, die künftig auch in ARD Sounds zu finden sind:
- "heute journal - der Podcast" (https://www.zdfheute.de/thema/heute-journal-der-podcast-100.html) - Nachrichten und Schlagzeilen kompakt
- "Lanz & Precht" (https://www.zdf.de/talk/markus-lanz-114t=details) - Fragen aus Gesellschaft, Kultur und Politik
- "Aktenzeichen XY - Unvergessene Verbrechen" (https://www.zdf.de/magazine/aktenzeichen-xy-ungeloest-110t=details) - True Crime und Cold Cases aus mehr als 55 Jahren "Aktenzeichen XY"
- "auslandsjournal-Podcast: Der Trump-Effekt" (https://www.zdf.de/talk/auslandsjournal-der-podcast-100) - Globale politische Analysen
- "Militär & Macht - Die Analyse" (https://www.zdfheute.de/politik/ausland/podcast-militaeranalyse-ukraine-krieg-russland-100.html) - Lageanalyse zum Ukrainekrieg
- "PUR+ Wissendrin mit Eric" (https://www.zdf.de/talk/podcast-wissendrin-mit-eric-102t=folgen) - Wissen für Kinder und Jugendliche
- "Terra X History" (https://www.zdf.de/terra-x-history-106) - Geschichte und ihre Auswirkung auf die Gegenwart
Kontakt
Bei Fragen zu dieser Pressemitteilung erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.
Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.
Pressefotos
Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.
Weitere Informationen
- ZDF-"heute journal" - der Podcast (https://www.zdfheute.de/thema/heute-journal-der-podcast-100.html)
- Lanz & Precht (https://www.zdf.de/talk/markus-lanz-114t=details)
- "auslandsjournal-Podcast: Der Trump-Effekt" (https://www.zdf.de/talk/auslandsjournal-der-podcast-100)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6179864
Alle ZDF-Podcasts werden künftig auch über ARD Sounds verfügbar sein. Mit der Neuausrichtung der bisherigen ARD-Audiothek im kommenden Jahr finden Nutzerinnen und Nutzer dort unter anderem "heute journal - der Podcast", "Lanz & Precht", "Aktenzeichen XY - Unvergessene Verbrechen". Damit setzen die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ihre enge Zusammenarbeit fort, die bereits mit dem ARD-ZDF-Streaming-Netzwerk im Bereich der Videoinhalte die Grundlage für eine gemeinsame Plattformstrategie geschaffen hat.
Das ZDF verfolgt als öffentlich-rechtlicher Anbieter das Ziel, Inhalte für alle Nutzerinnen und Nutzer so einfach wie möglich zugänglich zu machen. Dies gilt auch für das sendungsbegleitende Podcast-Angebot zu den starken ZDF-Programmmarken, die überall und jederzeit verfügbar werden, um aktuellen Nutzungsbedürfnissen zu entsprechen.
Florian Kumb, ZDF-Direktor Audience: "Unser Ziel ist es, gemäß unserem Auftrag ein ZDF für alle zu bieten. Mit der Ausweitung unserer Podcast-Verbreitung schaffen wir zusätzliche Kontaktpunkte, um noch mehr Menschen mit ZDF-Inhalten in Berührung zu bringen und Synergien zu stärken. Die Kooperation mit der ARD ist dabei ein wichtiger Schritt."
ZDF-Podcasts, die künftig auch in ARD Sounds zu finden sind:
- "heute journal - der Podcast" (https://www.zdfheute.de/thema/heute-journal-der-podcast-100.html) - Nachrichten und Schlagzeilen kompakt
- "Lanz & Precht" (https://www.zdf.de/talk/markus-lanz-114t=details) - Fragen aus Gesellschaft, Kultur und Politik
- "Aktenzeichen XY - Unvergessene Verbrechen" (https://www.zdf.de/magazine/aktenzeichen-xy-ungeloest-110t=details) - True Crime und Cold Cases aus mehr als 55 Jahren "Aktenzeichen XY"
- "auslandsjournal-Podcast: Der Trump-Effekt" (https://www.zdf.de/talk/auslandsjournal-der-podcast-100) - Globale politische Analysen
- "Militär & Macht - Die Analyse" (https://www.zdfheute.de/politik/ausland/podcast-militaeranalyse-ukraine-krieg-russland-100.html) - Lageanalyse zum Ukrainekrieg
- "PUR+ Wissendrin mit Eric" (https://www.zdf.de/talk/podcast-wissendrin-mit-eric-102t=folgen) - Wissen für Kinder und Jugendliche
- "Terra X History" (https://www.zdf.de/terra-x-history-106) - Geschichte und ihre Auswirkung auf die Gegenwart
Kontakt
Bei Fragen zu dieser Pressemitteilung erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.
Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.
Pressefotos
Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.
Weitere Informationen
- ZDF-"heute journal" - der Podcast (https://www.zdfheute.de/thema/heute-journal-der-podcast-100.html)
- Lanz & Precht (https://www.zdf.de/talk/markus-lanz-114t=details)
- "auslandsjournal-Podcast: Der Trump-Effekt" (https://www.zdf.de/talk/auslandsjournal-der-podcast-100)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6179864
© 2025 news aktuell