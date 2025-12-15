Anzeige
Mehr »
Montag, 15.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Lithium wird plötzlich knapp: 3% Weltproduktion aktuell weg
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: ZAL111 | ISIN: DE000ZAL1111 | Ticker-Symbol: ZAL
Xetra
15.12.25 | 16:14
23,410 Euro
+1,52 % +0,350
Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
Prime Standard
DAX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
ZALANDO SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ZALANDO SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
23,38023,40016:30
23,38023,40016:30
Markus Weingran
15.12.2025 15:27 Uhr
357 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Trump entfacht Cannabis-Fieber: Micron vor Zahlen, Zalando mit 50 % Chance & Redcare mit neuer Konkurrenz?

Nach dem KI-Crash von Freitag sind die Anleger wieder nervös. Oracle und Broadcom haben gepatzt. Was macht Micron diese Woche? Wird der Speicher-Spezialist überzeugen oder den Druck auf KI-Aktien noch verstärken? Thema das Tages: Cannabis-Aktien Präsident Donald Trump beabsichtigt laut Berichten der Washington Post, die Einstufung von Marihuana auf Bundesebene deutlich zu lockern.Anstatt Cannabis weiterhin als Schedule-I-Substanz (vergleichbar mit Heroin und LSD) zu führen, soll es in Schedule III verschoben werden. Diese neue Kategorie entspricht der von medizinischen Substanzen wie Codein-Präparaten und bestimmten Steroid-Therapien. Der US-Präsident zielt damit darauf ab, Cannabis auf das …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2025 Markus Weingran
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.