PayPal setzt zum nächsten Angriff an. Der US-Zahlungsriese will seine Präsenz in Afrika deutlich ausbauen und plant für 2026 den Start einer neuen grenzüberschreitenden Wallet-Plattform. Für PayPal öffnet sich damit ein riesiger, bislang kaum erschlossener Markt. Ein sinnvoller Schritt?PayPal macht in Afrika ernst. Herzstück der Offensive ist PayPal World, ein globales Zahlungssystem, das lokale digitale Geldbörsen direkt mit internationalen Händlern verbindet. Nutzer sollen künftig weltweit einkaufen ...

