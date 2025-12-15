Rocket Lab: Eine Riesenchance!
© 2025 Der Aktionär TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|48,600
|48,800
|16:33
|48,800
|49,000
|16:33
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:51
|Rocket Lab: Eine Riesenchance!
|Rocket Lab: Eine Riesenchance
► Artikel lesen
|14:51
|Opening Bell: Strategy, iRobot, Nike, Tilray, Rocket Lab, Amphenol, ServiceNow
|Die US-Börsen haben den Handel am Freitag mit Verlusten beendet. Der Dow Jones startete leicht im Plus, markierte bei 48.886,86 Punkten ein neues Rekordhoch, drehte anschließend jedoch nach unten und...
► Artikel lesen
|11:00
|Rocket Lab USA deploys first dedicated launch for JAXA
|So
|Rocket Lab (RKLB) Takes Off 25.3% on Rocket Developments
|So
|Rocket Lab, Warner Bros., And Carvana Are Among the Top 10 Large-Cap Gainers Last Week (Dec. 8-Dec. 12): Are the Others in Your Portfolio?
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ROCKET LAB CORPORATION
|48,800
|-7,05 %