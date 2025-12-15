Das Unternehmen ist Marktführer in seiner Branche. Noch vor drei Jahren wollte Amazon die Amerikaner kaufen - doch der Deal scheiterte. Mittlerweile hat die günstigere Konkurrenz den einstigen Pionier auf seinem Gebiet eingeholt. Nun hat er Insolvenz angemeldet - die Aktie fällt ins Bodenlose. Der Pionier für smarte Staubsauger ist finanziell am Ende: iRobot, Erfinder des legendären "Roomba", hat Insolvenz nach Chapter 11 angemeldet. Damit verlieren ...

