Düsseldorf/Wiesbaden (ots) -Ein besonders feierlicher Moment für die Tafeln in Deutschland: Die Deutsche Postcode Lotterie hat am Samstag einen Förderscheck in Höhe von 5 Millionen Euro an "Tafel Deutschland e. V." übergeben - und damit die höchste Einzelförderung in ihrer Geschichte. Da der Monatsgewinn der Soziallotterie im Dezember in den Postcode 65195 XS nach Wiesbaden ging, fand auch die Schecküberraschung dort statt: Postcode Lotterie-Botschafter Peter Maffay überreichte den Förderscheck persönlich während der Lebensmittelausgabe bei der Tafel Wiesbaden. Begleitet wurde er dabei von Ehrenamtlichen, Kund*innen und Vorstandsmitgliedern der Landes- und Bundestafel.Der Förderbetrag markiert den Start einer neuen Postcode Partnerschaft - einer möglichst langfristigen, vertrauensbasierten und projektungebundenen Förderung durch die Soziallotterie. Mit dieser besonderen Zusammenarbeit schafft die Postcode Lotterie nicht nur kurzfristige Entlastung, sondern stärkt auch nachhaltig die Tafeln in ganz Deutschland, deren Arbeit in den vergangenen Jahren immer wichtiger geworden ist. Die Tafel wird damit Teil eines der größten zivilgesellschaftlichen Netzwerke des Landes.Peter Maffay, Botschafter der Postcode Lotterie, betonte bei der Übergabe: "Die Tafeln geben Menschen Halt in einer Zeit, in der viele den Boden unter den Füßen verlieren. Ich bin tief beeindruckt von der Arbeit der Ehrenamtlichen - ihr Einsatz kann gar nicht hoch genug gewürdigt werden. Sie erbringen eine beeindruckende Leistung, die unseren Dank und unsere Wertschätzung verdient. Durch ihr Engagement tragen die Tafeln nicht nur dazu bei, Notlagen zu entschärfen und Lebensmittelverschwendung zu verringern, sondern stärken zugleich den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Mit dieser Förderung wollen wir ihnen Kraft, Stabilität und Perspektive geben."Tafeln unter Druck: Bedarf steigt, Ressourcen sinkenDie Tafeln stehen vor enormen Herausforderungen. Infolge von Pandemie, Inflation und steigenden Lebenshaltungskosten ist die Zahl der Kund*innen in den vergangenen Jahren um durchschnittlich 50 Prozent gestiegen. Gleichzeitig stagnieren oder sinken die Lebensmittelspenden: 67 Prozent der Tafeln berichten, dass die Menge der geretteten Lebensmittel nicht mehr ausreicht.Rund 1,5 Millionen Menschen sind inzwischen auf Unterstützung angewiesen. Fast jede dritte Tafel musste Wartelisten oder Aufnahmestopps einführen. Auch die 75.000 Ehrenamtlichen arbeiten nach fünf intensiven Jahren am Limit.Vor diesem Hintergrund unterstreicht Katja Diemer, Head of Charities der Deutschen Postcode Lotterie, die Bedeutung der Förderung: "Mit dieser Förderung wollen wir die Tafeln so unterstützen, wie es am sinnvollsten und besonders wirkungsvoll ist: verlässlich und flexibel. Als Deutsche Postcode Lotterie ist es unsere Mission, gemeinnützige Organisationen langfristig zu stärken - mit Vertrauen und echter Partnerschaft. Wir unterstützen sie dabei, ihre wichtige Arbeit wirksam fortzuführen, weiterzuentwickeln und genau dort anzusetzen, wo die Herausforderungen am größten sind. Genau dafür stehen die Postcode Partnerschaften: für nachhaltige Unterstützung, die Organisationen den Rücken stärkt und ihre Wirkung dauerhaft ermöglicht."Freude und Dankbarkeit bei Tafel DeutschlandDie Tafel Deutschland zeigt sich zutiefst dankbar für diese wegweisende Unterstützung. Die Förderung setzt ein starkes gesellschaftliches Signal für Solidarität und Zusammenhalt. Andreas Steppuhn, Vorsitzender Tafel Deutschland: "Eine Förderung wie diese erleben wir nicht alle Tage. Sie ist ein bedeutender Moment und erfüllt uns mit tiefer Dankbarkeit. Diese großzügige Unterstützung der Postcode Lotterie zeigt uns, wie viel Vertrauen in unsere Arbeit gesetzt wird, und bestärkt uns in unserem Engagement. Sie ermöglicht den Tafeln in ganz Deutschland, ihre Mission umzusetzen - Lebensmittel retten und armutsbetroffene Menschen unterstützen."Wiesbaden im Postcode-GlückDie Schecküberraschung fand bei der Tafel Wiesbaden statt, da der Dezember-Monatsgewinn der Soziallotterie in Höhe von 2 Millionen Euro in den dortigen Postcode 65195 XS ging. Vier Postcode-Gewinner*innen mit insgesamt 5 Losen durften sich dabei über insgesamt 1 Million Euro freuen, also 200.000 Euro pro Los. Lotterie-Botschafter Peter Maffay überraschte die Gewinnergruppe gemeinsam mit den Glücksbot*innen Felix Uhlig und Beatrice Maria Frensel. Neben den vier Hauptgewinner*innen jubelten weitere 130 Gewinner*innen aus der Postleitzahl 65195, die sich mit ihren 164 Losen ebenfalls 1 Million Euro teilen. Das entspricht 6.097 Euro pro Los. Da einige Teilnehmer*innen mehrere Lose besitzen, fällt ihre Gewinnsumme entsprechend höher aus: 99 Personen haben ein Los, 28 Personen gewinnen mit zwei Losen 12.194 Euro und 3 Personen erhalten dank ihrer drei Lose sogar 18.291 Euro.Über die Deutsche Postcode LotterieDie Deutsche Postcode Lotterie ist eine staatlich lizenzierte Soziallotterie mit einem einzigartigen Konzept: Losbesitzer*innen nehmen mit ihrem "Postcode" teil, einer Kombination aus Postleitzahl und zwei Buchstaben. Dadurch gewinnen ganze Nachbarschaften nicht nur zusammen, sie tun zugleich auch Gutes: Denn mindestens 30 % der Einnahmen fließen in soziale und grüne Projekte. So konnten seit der Gründung 2016 bereits über 7.500 Projekte mit mehr als 400 Millionen Euro gefördert werden. Über die Projektförderung entscheidet ein unabhängiger Beirat unter Vorsitz von Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und Prof. Dr. Rita Süssmuth. Die Deutsche Postcode Lotterie gehört zur internationalen Postcode Lottery Group, die weltweit bereits über 15 Mrd. Euro für gute Zwecke bereitgestellt hat. Erster Botschafter der Postcode Lotterien war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. Heute unterstützen u.a. George Clooney, Toni Kroos, Katarina Witt, Peter Maffay, Kai Pflaume und Michael Patrick Kelly die Mission der Postcode Lotterien: Soziale und ökologische Projekte weltweit nachhaltig zu fördern.