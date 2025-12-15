© Foto: Thomas Banneyer/dpa

Zölle, Energiewende, KI und massive Lageraufstockungen in den USA bringen den Kupfermarkt aus dem Gleichgewicht. Strukturelle Defizite könnten die Preise in bislang ungeahnte Höhen steigen lassen.Kupfer erlebt eines der spektakulärsten Comebacks der vergangenen Jahre. Der Preis für das Industriemetall ist seit Jahresbeginn um rund 35 Prozent gestiegen und hat an der London Metal Exchange (LME) zeitweise fast 12.000 US-Dollar je Tonne erreicht - den höchsten Stand aller Zeiten. Getrieben wird die Rallye von einer explosiven Mischung aus Angebotsengpässen, geopolitischer Unsicherheit und einem Nachfrageboom durch Energiewende und künstliche Intelligenz. Besonders auffällig ist die Entwicklung …