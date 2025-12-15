Laut einem Marktbericht der Initiative Micro-Living erweist sich das Segment in einem herausfordernden Marktumfeld als robust. Die Nachfrage nach flexiblem Wohnraum in urbanen Lagen bleibt stabil. Die Bewirtschaftungskosten sind seit 2020 allerdings deutlich gestiegen. Bei der im Frühjahr 2020 gegründeten Initiative Micro-Living (IML) handelt es sich um eine Plattform für Eigentümer, Betreiber und Verwalter von Apartmenthäusern. Die Initiative vereint mehrere Player des wohnwirtschaftlichen Apartmentwohnens ...

