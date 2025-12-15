DER AKTIONÄR und die Angebote der Börsenmedien AG stehen seit vielen Jahren für fundierte Analysen und konkrete Investmentideen. Ab sofort kommt ein neuer Service hinzu, der Analyse und Umsetzung noch enger verbindet: Mit der Integration von brokerize wird Trading direkt aus den Inhalten von DER AKTIONÄR möglich.brokerize ist ein Service, mit dem sich Investmentideen direkt aus Artikeln von DER AKTIONÄR heraus handeln lassen. Statt zwischen Analyse und Broker zu wechseln, erfolgt der Weg zur Order ...

Den vollständigen Artikel lesen ...