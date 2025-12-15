Neuenstein (ots) -Der Paketdienst GLS Germany hat einen Werbespot präsentiert, der mithilfe von künstlicher Intelligenz die reale Logistikwelt präzise und emotional erlebbar macht. Der Film von Regisseur und KI-Director Florian Meimberg erzählt die Reise eines Pakets entlang der gesamten GLS-Wertschöpfungskette - nicht als futuristische Vision, sondern als ästhetische Verdichtung echter Abläufe.Der Spot wurde von der Kreativagentur Zeitsprung mit Sitz in Düsseldorf und Berlin produziert. Er zeigt detailgetreu, wie Technologie eingesetzt werden kann, um die Realität sichtbarer zu machen: jede Station, jeder Handgriff, jeder Moment der Verantwortung. KI fungiert dabei nicht als Effektmaschine, sondern als kreatives Werkzeug, um Nähe, Präzision und Menschlichkeit filmisch neu zu interpretieren.Regisseur Florian Meimberg sagt: "Ein Paket ist mehr als ein Karton. Es ist ein Versprechen, und genau das wollten wir im Film spürbar machen. Im Close-up wird Logistik zu Poesie: Rhythmus, Tempo, Präzision. KI hat uns geholfen, diese Reise technisch klar, aber emotional erfahrbar zu erzählen."Im Durchschnitt wird ein Paket achtmal von den GLS-Mitarbeitenden und -Partnern bewegt, bevor es innerhalb von 24 Stunden beim Empfänger ankommt. Der Spot macht genau diese unsichtbare Logistik sichtbar - und zeigt die Menschen, die täglich dafür sorgen, dass Verlässlichkeit kein Zufall ist. Mit der Veröffentlichung startet GLS eine nationale Multichannel-Kampagne während der diesjährigen Peak Season. Der Spot wird über Connected TV, YouTube, Social Media und Google Ads ausgespielt und setzt auf Reichweite und Markenrelevanz.Jascha Waffender, Marketing Director bei GLS Germany ergänzt: "Mit dem Spot zeigen wir, was normalerweise niemand sieht: die Sorgfalt, die Verantwortung und die kleinen Momente, die Logistik menschlich machen. Die Kampagne geht dabei bewusst einen neuen Weg: KI hilft uns, diese Realität präziser und näher zu erzählen, ohne sie zu verfremden. Die Grenze zwischen Technologie und Realität wird dabei fast unsichtbar - und genau darin liegt die Stärke des Spots."Mit dem Spot gehört GLS zu den ersten Logistikunternehmen, die künstliche Intelligenz bewusst für einen Werbefilm einsetzen. Während KI in anderen Branchen häufig für künstliche Fantasiewelten genutzt wird, geht GLS einen anderen Weg und erzählt reale Logistik - so präzise und nah, dass der Einsatz von KI bewusst im Hintergrund bleibt.Pressekontakt:Pelle Faust, PressesprecherGLS GermanyE-Mail: presse@gls-germany.comTelefon: +49 6677 646 55 250Original-Content von: GLS Germany GmbH & Co. OHG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118262/6179973