Osisko Development gibt aktuellen Stand der Infill-Bohrungen im Rahmen seines 13.000-Meter-Programms im Cariboo-Gold-Projekt bekannt; Abschnitte umfassen 8,56 G/T Au über 8,5 M ab 60,5 M Tiefe und 130,32 G/T Au über 0,5 M ab 83,5 M Tiefe

HIGHLIGHTS

- 5.983 m Infill-Bohrungen (3.704 m neue Ergebnisse) mit einem Bohrlochabstand von 10 m in 62 Bohrlöchern seit August 2025 abgeschlossen, was ~44 % des gesamten geplanten 13.000 m Infill-Programms entspricht

- Zu den Highlights zählen: 8,56 g/t Au über 8,5 m ab einer Tiefe von 60,5 m, 16,95 g/t Au über 4,0 m ab einer Tiefe von 80 m (einschließlich 130,32 g/t Au über 0,5 m ab einer Tiefe von 83,5 m) und 9,32 g/t Au über 6,0 m ab einer Tiefe von 58 m

- Die bisherigen Ergebnisse stimmen weiterhin weitgehend mit den modellierten Abbaukammern überein, deuten auf ein Potenzial für eine Aufwärtsmineralisierung in neuen Gebieten hin und liefern wichtige räumliche Kontrollen, die in ein aktualisiertes lokales Blockmodell einfließen und die zukünftigen Abbaukammerdesigns verfeinern werden.

- Bis heute wurden insgesamt 10.000 m (~72 %) der geplanten Bohrmeter abgeschlossen, wobei die vollständigen Untersuchungsergebnisse und die Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle für die noch nicht gemeldeten Bohrlöcher noch ausstehen.

- Das Infill-Programm wird voraussichtlich im ersten Quartal 2026 abgeschlossen sein.

Montreal, Québec, 15. Dezember 2025 - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) ("Osisko Development" oder das "Unternehmen") (- https://www.commodity-tv.com/play/osisko-development-project-financing-in-place-for-big-gold-project-in-canada-with-upscale-potential/ -) freut sich, neue Infill-Bohrergebnisse aus seinem laufenden 13.000-Meter-Programm mit einem Bohrlochabstand von 10 Metern bekannt zu geben, das im August 2025 in der Lowhee-Zone des genehmigten, zu 100 % unternehmenseigenen Cariboo-Goldprojekts ("Cariboo" oder das "Projekt") im Zentrum von British Columbia ("B.C."), Kanada, begonnen hat. Die sechs hierin berichteten Bohrlochfächer umfassen zusätzliche ~3.704 Meter ("m") an unterirdischen Infill-Bohrungen, wodurch sich die Gesamtzahl der Bohrungen mit vollständigen Ergebnissen auf 5.983 m oder ~44 % der geplanten Gesamtmenge beläuft.

Insgesamt wurden nun etwa 10.000 Meter, was etwa 72 % der geplanten Gesamtbohrmeter entspricht, abgeschlossen. Die vollständigen Untersuchungsergebnisse und die damit verbundenen Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprüfungen für die übrigen, hier nicht genannten Bohrlöcher stehen noch aus.

Chris Lodder, Präsident, erklärte: "Wir sehen weiterhin eine gute Übereinstimmung der laufenden Infill-Bohrergebnisse mit unseren modellierten Gangkorridoren und geplanten Stollenformen sowie Vorkommen von mineralisierten Zonen außerhalb der aktuellen Reservenumrisse. Dieser engere Bohrraster schärft unser Verständnis der räumlichen Geometrien und lokalen Variabilität der Gangkorridore und unterstreicht gleichzeitig die Bedeutung von Infill-Bohrungen in unzureichend erkundeten Zonen. Da diese Arbeiten im ersten Quartal 2026 abgeschlossen sein werden, sollen die daraus gewonnenen Informationen dazu beitragen, die Produktionspläne und -abläufe zu optimieren."

HIGHLIGHTS DER BOHRUNTERSUCHUNGEN

Diese Pressemitteilung enthält die Ergebnisse von achtunddreißig (38) unterirdischen HQ-Diamantbohrungen (DD) (Durchmesser 63,5 Millimeter) mit einer Gesamtlänge von ~3.704 m und einer Tiefe von 81 bis 114 m, die zwischen September 2025 und Anfang November 2025 durchgeführt wurden (siehe Tabelle 1). Die Untersuchungsergebnisse für fünf (5) vollständige Bohrfächer lagen bis zum 27. November 2025 vor (Abbildung 2). Ausgewählte Höhepunkte der Photonenuntersuchung umfassen:

8,56 Gramm pro Tonne ("g/t") Gold ("Au") über 8,5 m ab einer Tiefe von 60,5 m in Bohrung BMU-25-090, darunter: 64,26 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 63,5 m und 43,80 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 62,5 m und 12,86 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 62 m und 10,71 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 61 m und 3,35 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 66,5 m und 2,69 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 63 m und 2,67 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 64 m

16,95 g/t über 4,0 m ab einer Tiefe von 80 m in BMU-25-104, darunter: 130,32 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 83,5 m und 4,37 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 80 m

9,32 g/t über 6,0 m ab einer Tiefe von 58 m in BMU-25-092, darunter: 51,09 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 63 m und 26,51 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 62 m und 23,52 g/t auf 0,5 m ab einer Tiefe von 59,7 m und 3,10 g/t über 0,7 m ab einer Tiefe von 60,2 m und 3,21 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 60,9 m



13,22 g/t über 2,65 m ab einer Tiefe von 87,85 m in BMU-25-108, darunter: 65,63 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 90 m und 3,97 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 87,85 m

26,14 g/t über 2,0 m ab einer Tiefe von 2,5 m in BMU-25-110, darunter: 103,94 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 3 m

11,12 g/t über 4,5 m ab einer Tiefe von 70,5 m in BMU-25-084, darunter: 88,87 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 71,5 m und 7,08 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 72 m und 4,76 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 76,5 m

11,23 g/t über 3,9 m ab einer Tiefe von 59,1 m in BMU-25-087, darunter: 43,0 g/t über 1,0 m ab einer Tiefe von 60,8 m

7,32 g/t über 4,0 m ab einer Tiefe von 15 m in BMU-25-101, darunter: 57,72 g/t auf 0,5 m ab einer Tiefe von 16,5 m und 1,87 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 17,5 m

31,32 g/t über 1,0 m ab einer Tiefe von 42,9 m in BMU-25-104, darunter: 62,15 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 42,9 m

6,48 g/t über 4,55 m ab einer Tiefe von 50,45 m in BMU-25-108, darunter: 21,04 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 51,45 m und 12,18 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 51,95 m und 8,71 g/t über 0,55 m ab einer Tiefe von 53,45 m und 7,0 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 54 m und 4,41 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 50,95 m und 2,88 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 52,95 m



Die vollständigen Untersuchungsergebnisse, einschließlich der geschätzten tatsächlichen Mächtigkeiten, sind in Tabelle 1 aufgeführt, und die Bohrlochpositionen und -ausrichtungen sind in Tabelle 2 aufgeführt. Intervalle, die durch Bohrungen nicht erfasst wurden, wurden mit einem Gehalt von Null bewertet. Bei hochgradigen Untersuchungsergebnissen wurden keine Obergrenzen angewendet.

DISKUSSION DER ERGEBNISSE

Basierend auf den bisher beobachteten Ergebnissen besteht eine positive Korrelation zwischen den oben genannten Cut-off-Assay-Kompositen und den modellierten Reserve-Stollen. Es ist nicht zu erwarten, dass einzelne Abschnitte genau mit den modellierten Bereichen übereinstimmen, und ein gewisses Maß an Variabilität innerhalb der Aderkorridore ist sowohl zu erwarten als auch akzeptabel, da engere Infill-Bohrungen eine Verfeinerung des lokalen Reservemodells ermöglichen. Diese Arbeit ist eines der Hauptziele des laufenden Programms.

Vorkommen oberhalb des Cutoff-Gehaltes werden auch in Gebieten beobachtet, die zuvor nicht im Reservenmodell enthalten waren, was auf ein Potenzial für eine Aufwärtsmineralisierung hindeutet. Diese Abschnitte werden in den geplanten Umgestaltungs- und Mineralressourcenberechnungsprozess einbezogen, um ihre Auswirkungen auf das aktualisierte lokale Blockmodell und mögliche Anpassungen der geplanten Abbaukammern zu ermitteln. In bestimmten Gebieten könnte dies die Hinzufügung neuer geplanter Abbaukammern unterstützen, vorbehaltlich des Ergebnisses des endgültigen Schätzungsprozesses.

In den Querschnitten ist eine räumliche Verschiebung bestimmter Abschnitte im Vergleich zu den modellierten Gangkorridoren und den Formen der Mineralreserven-Abbaukammern erkennbar. Dies spiegelt zum Teil die geringere räumliche Genauigkeit der oberflächenbasierten Bohrlochdaten im Vergleich zu Untertagebohrungen wider, die eine höhere Vermessungsgenauigkeit aufweisen, sowie die schrägere Winkel der Abschnitte, die die oberflächenbasierten Bohrlöcher zu den Adernflächen aufweisen. Diese Faktoren werden bei der Neumodellierung der Aderkorridore berücksichtigt, die nach Abschluss dieses Programms durchgeführt wird, und dienen als wichtige operative Vorlage für zukünftige Infill-Bohrungen, die bei der Gestaltung der Produktionsstollen verwendet werden.

Abbildung1 : Karte der Lagerstätte des Cariboo-Goldprojekts mit der Lage der Lowhee-Zone und dem unterirdischen Zugang Cow Portal.

Abbildung2 : Lage und Überblick über die laufenden 13.000 Meter umfassenden Infill-Bohrungen.

Abbildung3 : Ausgewählte Highlights der Infill-Untertagebohrungen in der Zone Lowhee (Draufsicht).

Abbildung4 : Ausgewählte Ergebnisse der Infill-Untertagebohrungen in der Zone Lowhee (diese Pressemitteilung) mit zuvor veröffentlichten Ergebnissen der Oberflächen- und Untertage-Diamantbohrungen im Querschnitt nach Fächer.

Tabelle 1: Längengewichtete Untersuchungskomposite und Einzelproben >= 1,8 g/t für die Untertage-DD in der Zone Lowhee.

Bohrloch-ID Von (m) Bis (m) Länge (m) Au (g/t) Geschätzte tatsächliche Breite (m) BMU-25-084 12,25 16,25 4 2,28 2,83 Einschließlich 13,25 13,75 0,5 16,62 28,5 29 0,5 2,20 0,36 32 32,5 0,5 2,23 0,41 33 33,5 0,5 2,80 0,43 36,5 37,5 1 13,52 0,71 Einschließlich 36,5 37 0,5 26,84 64 64,5 0,5 2,27 0,35 67 68 1 1,92 0,82 70,5 75 4,5 11,12 4,08 Einschließlich 71,5 72 0,5 88,87 0,45 und 72 72,5 0,5 7,08 76,5 77 0,5 4,76 0,32 BMU-25-086 0,4 0,9 0,5 5,40 0,49 64 65,6 1,6 3,11 1,18 Einschließlich 65 65,6 0,6 5,63 67,5 68 0,5 3,44 0,45 77,8 78,3 0,5 4,79 0,37 101,5 104 2,5 2,03 1,77 Einschließlich 103 103,5 0,5 5,71 und 103,5 104 0,5 2,40 BMU-25-087 18 18,5 0,5 3,76 0,41 19,6 23 3,4 2,26 2,79 Einschließlich 20,6 21,1 0,5 14,50 57,5 58,1 0,6 2,68 0,34 59,1 63 3,9 11,23 2,76 Einschließlich 60,8 61,8 1 43,00 0,82 73,3 79,3 6 4,56 5,25 Einschließlich 74,8 75,3 0,5 6,90 0,32 und 77,3 77,8 0,5 28,19 0,50 und 77,8 78,3 0,5 15,00 0,40 92,3 92,8 0,5 3,76 0,40 105,9 106,4 0,5 3,72 0,41 BMU-25-088 12 16 4 3,60 3,76 Einschließlich 12 12,5 0,5 12,85 0,43 und 12,5 13 0,5 13,14 0,49 51 52 1 2,34 0,91 Einschließlich 51 51,5 0,5 2,40 0,45 und 51,5 52 0,5 2,27 0,45 54 57,5 3,5 2,84 3,17 Einschließlich 57 57,5 0,5 17,00 59,5 60 0,5 1,86 0,43 95,6 96,1 0,5 4,58 0,49 BMU-25-089 45,5 46 0,5 2,56 0,43 59,3 60,7 1,4 5,64 1,25 Einschließlich 60,2 60,7 0,5 15,58 0,43 100 100,5 0,5 4,20 0,49 BMU-25-090 6 7 1 13,34 0,71 16,3 18 1,7 1,98 1,54 Einschließlich 17 18 1 3,13 50,9 51,9 1 3,09 0,79 Einschließlich 51,4 51,9 0,5 5,98 60,5 69 8,5 8,56 7,51 Einschließlich 61 61,5 0,5 10,71 0,41 und 62 62,5 0,5 12,86 und 62,5 63 0,5 43,80 0,45 und 63 63,5 0,5 2,69 0,45 und 63,5 64 0,5 64,26 0,43 und 64 64,5 0,5 2,67 und 66,5 67 0,5 3,35 0,45 73 73,5 0,5 2,38 0,38 87,25 87,75 0,5 2,29 0,41 97,35 97,85 0,5 8,30 0,41 101,5 102 0,5 2,74 0,45 BMU-25-091 10,15 11,15 1 1,93 0,50 Einschließlich 10,15 10,65 0,5 2,76 19,5 20 0,5 2,18 0,49 22 23 1 3,85 0,97 Einschließlich 22,5 23 0,5 7,29 42,5 46 3,5 4,93 3,17 Einschließlich 42,5 43 0,5 2,53 0,43 und 43,5 44 0,5 8,03 0,49 und 44,5 45 0,5 13,94 0,43 und 45 45,5 0,5 2,36 und 45,5 46 0,5 6,95 66,5 67,5 1 1,82 0,64 69 69,5 0,5 2,66 0,45 BMU-25-092 11,95 12,45 0,5 3,46 0,48 30 30,5 0,5 6,15 0,47 33,5 34 0,5 2,51 0,48 49,5 51,5 2 1,99 1,88 Einschließlich 49,5 50,5 1 2,33 0,97 und 50,5 51 0,5 2,01 0,48 58 64 6 9,32 5,64 Einschließlich 59,7 60,2 0,5 23,52 und 60,2 60,9 0,7 3,10 0,63 und 60,9 61,4 0,5 3,21 und 62 62,5 0,5 26,51 und 63 63,5 0,5 51,09 79 79,5 0,5 4,80 0,35 88 90 2 3,31 1,93 Einschließlich 88 88,5 0,5 2,40 und 89,5 90 0,5 10,82 0,48 92,75 96 3,25 7,91 3,09 Einschließlich 92,75 93,25 0,5 20,81 0,48 und 93,25 93,75 0,5 1,83 0,45 und 93,75 94,25 0,5 6,20 0,43 und 94,25 94,75 0,5 3,39 0,49 und 95,5 96 0,5 18,58 0,49 BMU-25-093 27,15 30,65 3,5 2,29 3,45 Einschließlich 27,15 27,65 0,5 7,31 0,49 und 29,15 30,15 1 3,45 0,98 82,5 83 0,5 2,08 0,47 91,6 92,6 1 2,53 0,94 Einschließlich 92,1 92,6 0,5 4,65 BMU-25-094 33,9 34,9 1 3,23 0,83 Einschließlich 34,4 34,9 0,5 6,28 0,45 48,4 48,9 0,5 4,60 0,47 62,1 65,25 3,15 2,29 2,94 Einschließlich 62,1 62,6 0,5 4,90 0,48 und 62,6 63,1 0,5 2,38 0,45 und 63,1 63,6 0,5 3,62 0,43 und 63,6 64,5 0,9 1,86 0,87 68 68,5 0,5 17,63 0,48 BMU-25-095 7 10 3 1,83 2,90 Einschließlich 8 8,5 0,5 3,11 0,48 und 9 9,5 0,5 7,18 0,47 41,5 44,5 3 3,51 2,92 Einschließlich 41,5 42 0,5 9,54 0,49 und 42 42,5 0,5 2,80 0,49 und 44 44,5 0,5 6,39 0,47 61,4 63,4 2 2,39 1,95 Einschließlich 61,9 62,4 0,5 6,26 0,50 und 62,9 63,4 0,5 2,63 0,47 70,5 71 0,5 2,19 0,50 BMU-25-096 72 75,5 3,5 3,89 3,29 Einschließlich 73 73,5 0,5 3,49 0,47 und 74,5 75 0,5 14,78 0,47 und 75 75,5 0,5 8,14 80,75 83 2,25 3,93 1,87 Einschließlich 80,75 81,25 0,5 14,54 0,33 und 82 82,5 0,5 2,12 0,47 BMU-25-097 37,8 38,8 1 2,50 0,94 Einschließlich 38,3 38,8 0,5 4,49 0,47 62 62,5 0,5 3,72 0,48 BMU-25-098 7 10 3 2,76 2,72 Einschließlich 7,5 8 0,5 14,84 0,47 14,65 15,65 1 3,65 0,94 Einschließlich 14,65 15,15 0,5 7,05 0,47 39,5 43 3,5 6,28 3,23 Einschließlich 39,5 40 0,5 30,60 0,46 und 40 40,5 0,5 11,88 0,45 45 45,5 0,5 3,85 0,48 53,2 55,5 2,3 2,78 1,63 Einschließlich 54,5 55 0,5 11,64 0,41 62,05 66 3,95 2,27 3,71 Einschließlich 62,55 63,1 0,55 4,33 0,52 und 63,1 63,6 0,5 8,03 und 65,5 66 0,5 4,16 0,47 BMU-25-099 24,1 24,6 0,5 23,97 0,45 28,4 29,4 1 5,13 0,71 Einschließlich 28,9 29,4 0,5 10,10 0,35 80 80,5 0,5 2,33 0,43 103 103,5 0,5 2,17 0,35 BMU-25-100 14,5 15 0,5 2,16 0,43 18,25 19,75 1,5 2,23 1,41 Einschließlich 18,25 18,75 0,5 5,68 0,47 38,3 39,3 1 1,96 0,77 Einschließlich 38,3 38,8 0,5 2,82 0,38 52 53 1 2,05 0,91 Einschließlich 52 52,5 0,5 3,72 0,45 56 56,5 0,5 11,11 0,50 61,5 65 3,5 2,17 3,42 Einschließlich 61,5 62 0,5 10,44 0,47 und 62,5 63 0,5 2,11 0,50 66,5 67 0,5 4,01 0,50 BMU-25-101 15 19 4 7,32 3,94 Einschließlich 16,5 17 0,5 52,72 0,50 und 17,5 18 0,5 1,87 0,47 35,5 38 2,5 2,34 2,47 Einschließlich 36 36,5 0,5 4,83 0,50 und 37 37,5 0,5 2,64 0,49 und 37,5 38 0,5 2,52 0,49 39,5 40,5 1 3,97 0,97 Einschließlich 39,5 40 0,5 7,62 0,48 46,3 48,35 2,05 3,14 2,03 Einschließlich 46,8 47,3 0,5 1,88 0,49 und 47,85 48,35 0,5 10,74 0,50 BMU-25-102 7,5 9,5 2 4,67 1,98 Einschließlich 7,5 8 0,5 16,90 0,50 und 13,5 14 0,5 2,21 0,48 16 20 4 1,83 3,94 Einschließlich 16,5 17 0,5 5,27 0,50 und 18 18,5 0,5 3,84 und 18,5 19 0,5 2,79 0,49 41 41,5 0,5 2,75 0,45 54 54,5 0,5 3,52 0,49 81 82 1 2,85 0,94 Einschließlich 81,5 82 0,5 4,80 0,47 BMU-25-103 9 10 1 5,86 0,94 30,5 31 0,5 4,69 0,47 41,6 42,6 1 1,88 0,94 Einschließlich 41,6 42,1 0,5 2,22 0,43 46 46,5 0,5 2,46 0,41 53,25 54,85 1,6 7,00 1,56 Einschließlich 53,25 53,75 0,5 18,84 0,50 und 54,35 54,85 0,5 3,58 0,47 58 59,5 1,5 2,71 1,23 Einschließlich 58 58,5 0,5 5,77 0,41 64,65 65,15 0,5 9,39 0,38 71,1 72,25 1,15 1,96 1,00 Einschließlich 71,1 71,75 0,65 3,28 0,56 73,75 75 1,25 2,81 1,08 Einschließlich 74,5 75 0,5 6,35 0,43 BMU-25-104 14,5 16 1,5 2,22 1,36 Einschließlich 14,5 15 0,5 2,63 0,49 und 15,5 16 0,5 3,41 0,38 19 19,5 0,5 2,60 0,41 42,9 43,9 1 31,32 0,91 Einschließlich 42,9 43,4 0,5 62,15 0,47 55 56,5 1,5 1,91 1,41 Einschließlich 55 55,5 0,5 5,16 0,43 80 84 4 16,95 3,67 Einschließlich 80 80,5 0,5 4,37 0,47 und 83,5 84 0,5 130,32 0,43 BMU-25-105 4,5 5,5 1 3,21 0,98 Einschließlich 4,5 5 0,5 5,96 0,49 18,5 19,8 1,3 4,29 1,30 Einschließlich 19,1 19,8 0,7 7,86 0,70 41 42 1 2,58 0,97 Einschließlich 41 41,5 0,5 3,52 46 46,5 0,5 4,89 0,45 56 58 2 9,16 1,81 Einschließlich 56 56,5 0,5 9,90 0,47 und 57 57,5 0,5 24,96 0,47 65,75 66,25 0,5 2,05 0,47 BMU-25-106 11,25 11,75 0,5 3,77 0,43 19 21 2 1,96 1,53 Einschließlich 19 20 1 2,55 0,77 23,5 25 1,5 3,84 1,30 Einschließlich 24 24,5 0,5 10,36 0,43 BMU-25-107 39,45 40,45 1 9,46 0,82 Einschließlich 39,95 40,45 0,5 17,46 0,38 43 44 1 8,02 0,95 Einschließlich 43 43,5 0,5 15,88 0,48 49 50,5 1,5 2,17 1,45 Einschließlich 49,5 50 0,5 5,53 0,48 BMU-25-108 15,7 16,35 0,65 3,85 0,59 43,4 47,05 3,65 1,83 3,59 Einschließlich 43,4 43,9 0,5 7,61 0,49 und 46,35 47,05 0,7 2,09 50,45 55 4,55 6,48 4,22 Einschließlich 50,95 51,45 0,5 4,41 0,47 und 51,45 51,95 0,5 21,04 0,43 und 51,95 52,45 0,5 12,18 0,48 und 52,95 53,45 0,5 2,88 und 53,45 54 0,55 8,71 0,52 und 54 54,5 0,5 7,00 0,45 56,25 58,25 2 3,37 1,81 Einschließlich 56,25 56,75 0,5 8,54 0,45 und 57,75 58,25 0,5 3,42 0,45 87,85 90,5 2,65 13,22 2,25 Einschließlich 87,85 88,35 0,5 3,97 0,40 und 90 90,5 0,5 65,63 0,43 BMU-25-109 20,8 21,3 0,5 1,92 0,43 22,5 23,5 1 2,91 0,87 65,75 69,25 3,5 2,36 3,03 Einschließlich 66,75 67,25 0,5 13,57 0,43 70,9 72,4 1,5 4,28 1,30 Einschließlich 70,9 71,4 0,5 2,10 0,43 und 71,9 72,4 0,5 10,54 86 86,5 0,5 3,34 0,41 BMU-25-110 2,5 4,5 2 26,14 1,81 Einschließlich 3 3,5 0,5 103,94 0,45 42,25 46,75 4,5 2,12 4,08 Einschließlich 42,25 42,75 0,5 5,64 0,47 und 44,75 45,25 0,5 6,13 0,45 und 46,25 46,75 0,5 3,21 0,43 53,75 55,25 1,5 17,91 1,40 Einschließlich 53,75 54,75 1 26,75 75,7 76,2 0,5 1,87 0,47 80,9 81,7 0,8 2,11 0,61 BMU-25-111 26,5 27 0,5 1,89 0,48 30,5 31,5 1 2,33 0,87 Einschließlich 31 31,5 0,5 4,46 60 62 2 11,20 1,81 Einschließlich 60 60,5 0,5 39,87 0,43 und 61 61,5 0,5 4,70 0,47 66,5 67 0,5 3,25 0,45 78,5 79 0,5 3,10 0,47 87 87,5 0,5 4,27 0,45 90,35 90,85 0,5 2,62 0,29 BMU-25-112 4,85 5,45 0,6 2,37 0,46 23,75 25,25 1,5 2,03 1,23 Einschließlich 23,75 24,25 0,5 2,94 0,43 und 24,75 25,25 0,5 2,96 51 53 2 2,06 1,73 Einschließlich 51,5 52 0,5 7,78 0,43 57,5 58,5 1 1,92 0,87 Einschließlich 57,5 58 0,5 3,10 0,43 BMU-25-113 55,5 56 0,5 3,43 0,35 83,3 85,75 2,45 4,71 2,12 Einschließlich 84,75 85,25 0,5 11,68 0,43 und 85,25 85,75 0,5 10,69 BMU-25-114 0 1,15 1,15 3,17 0,94 Einschließlich 0 0,5 0,5 6,48 0,41 3,5 4,25 0,75 2,84 0,68 7.1 8,15 1,05 2,13 0,95 Einschließlich 7,1 7,65 0,55 3,71 0,50 9 10 1 2,76 0,91 11 12 1 5,31 0,87 14,5 15 0,5 85,97 0,43 40,5 41 0,5 4,04 0,50 75,3 75,85 0,55 8,90 0,53 BMU-25-116 0,7 1,2 0,5 7,86 0,41 5 6 1 2,37 0,87 82,5 85,65 3,15 1,97 2,81 Einschließlich 82,5 83,1 0,6 7,25 0,54 und 84,6 85,15 0,55 2,09 0,42 90 90,5 0,5 2,26 0,43 BMU-25-117 38,8 39,8 1 1,81 0,98 49 50 1 2,37 0,87 Einschließlich 49,5 50 0,5 3,98 0,43 70,5 71,5 1 2,56 0,98 Einschließlich 70,5 71 0,5 4,92 0,49 BMU-25-118 6,5 7,5 1 9,11 0,82 Einschließlich 6,5 7 0,5 18,11 0,41 56,5 57,05 0,55 2,17 0,32 100,5 101,75 1,25 12,95 1,17 Einschließlich 101 101,75 0,75 21,26 0,70 107,3 108 0,7 2,13 0,61 BMU-25-120 11 13 2 2,40 1,97 11 11,5 0,5 3,83 0,49 Einschließlich 12,5 13 0,5 5,23 0,49 25 25,5 0,5 3,17 0,48 44 44,5 0,5 1,93 0,49 59,5 61,5 2 7,12 1,99 Einschließlich 60 60,5 0,5 13,72 0,50 und 60,5 61 0,5 14,43 65,5 66 0,5 2,81 0,49 68,5 69,5 1 2,67 0,94 Einschließlich 68,5 69 0,5 4,56 0,47 BMU-25-121 11,5 13,5 2 2,82 1,93 Einschließlich 13 13,5 0,5 10,92 0,48 23 23,5 0,5 5,30 0,47 25 25,5 0,5 58,55 0,47 43 44,5 1,5 6,94 1,46 Einschließlich 43 43,5 0,5 8,82 0,47 und 44 44,5 0,5 11,87 0,50 61 64 3 6,31 2,78 Einschließlich 61 61,5 0,5 10,56 0,43 und 61,5 62 0,5 16,75 0,47 und 63,5 64 0,5 9,92 0,48 65,5 66 0,5 1,81 0,50 69 69,5 0,5 2,18 0,48 78,5 79,5 1 1,98 1,00 Einschließlich 79 79,5 0,5 3,80 0,50 BMU-25-124 8,6 10,8 2,2 4,65 1,91 Einschließlich 9,6 10,1 0,5 18,47 0,38 41,5 42 0,5 2,41 0,43 66 67 1 14,70 0,94 69 72 3 3,11 2,82 Einschließlich 69 69,5 0,5 2,08 0,45 und 70,5 71 0,5 3,27 und 71 71,5 0,5 3,16 und 71,5 72 0,5 8,52 0,48 75 75,5 0,5 9,40 0,48 81 82,5 1,5 3,65 1,45 Einschließlich 81 82 1 5,27 BMU-25-126 38,5 39 0,5 31,54 0,43 45,35 46,85 1,5 15,25 1,36 Einschließlich 45,35 45,85 0,5 38,22 0,45 Einschließlich 46,35 46,85 0,5 7,53 0,45 61 63 2 2,43 1,53 Einschließlich 61,5 62 0,5 9,15 0,38 BMU-25-129 21,45 23 1,55 3,93 1,19 Einschließlich 21,95 22,45 0,5 10,84 0,38 51,3 52,3 1 1,90 0,71 Einschließlich 51,8 52,3 0,5 3,64 0,35 64,6 65,6 1 4,42 0,77 Einschließlich 65,1 65,6 0,5 8,73 0,38

Tabelle 2: Untertage-DD-Kragenpositionen, Bohrlochausrichtungen und maximale Tiefen. Negative Neigungen zeigen nach unten.

Bohrloch-ID Standort im Bergwerk Ostwert (UTM z12N) Nordwert (UTM z12N) Höhe (m) Neigung Azimut Tiefe (m) BMU-25-084 L1260-ORE-003-DBY-006 596479,1 5882785,6 1261,8 -35 125 114 BMU-25-086 L1260-ORE-003-DBY-002 596499,2 5882820,1 1260,0 -35 125 114 BMU-25-087 L1260-ORE-003-DBY-010 596458,5 5882751,7 1264,0 -35 125 114 BMU-25-088 L1260-ORE-003-DBY-006 596479,3 5882785,5 1261,1 -25 125 103,5 BMU-25-089 L1260-ORE-003-DBY-010 596458,2 5882751,9 1263,0 -25 125 102 BMU-25-090 L1260-ORE-003-DBY-002 596499,3 5882820,1 1259,5 -25 125 102 BMU-25-091 L1260-ORE-003-DBY-006 596479,3 5882785,5 1260,6 -15 125 81 BMU-25-092 L1260-ORE-003-DBY-002 596499,3 5882820,1 1259,0 -15 125 96 BMU-25-093 L1260-ORE-003-DBY-010 596458,2 5882751,9 1262,5 -15 125 96 BMU-25-094 L1260-ORE-003-DBY-002 596499,0 5882820,3 1257,5 25 125 93 BMU-25-095 L1260-ORE-003-DBY-006 596479,5 5882785,4 1260,1 -5 125 81 BMU-25-096 L1260-ORE-003-DBY-002 596498,9 5882820,4 1257,3 35 125 96 BMU-25-097 L1260-ORE-003-DBY-010 596458,4 5882751,8 1262,1 -5 125 81 BMU-25-098 L1260-ORE-003-DBY-006 596479,4 5882785,5 1259,7 5 125 81 BMU-25-099 L1260-ORE-003-DBY-002 596498,7 5882820,5 1257,1 45 125 114 BMU-25-100 L1260-ORE-003-DBY-006 596479,3 5882785,5 1259,5 15 125 84 BMU-25-101 L1260-ORE-003-DBY-010 596458,6 5882751,7 1261,8 5 125 81 BMU-25-102 L1260-ORE-003-DBY-006 596479,3 5882785,5 1259,3 25 125 90 BMU-25-103 L1260-ORE-003-DBY-001 596504,5 5882828,9 1260,0 -35 125 114 BMU-25-104 L1260-ORE-003-DBY-006 596479,3 5882785,5 1259,0 35 125 99 BMU-25-105 L1260-ORE-003-DBY-001 596504,5 5882828,9 1259,5 -25 125 102 BMU-25-106 L1260-ORE-003-DBY-006 596479,2 5882785,7 1258,9 45 125 114 BMU-25-107 L1260-ORE-003-DBY-010 596458,6 5882751,7 1261,6 15 125 84 BMU-25-108 L1260-ORE-003-DBY-001 596504,6 5882828,9 1259,2 -15 125 96 BMU-25-109 L1260-ORE-003-DBY-005 596483,7 5882794,2 1261,6 -35 125 114 BMU-25-110 L1260-ORE-003-DBY-010 596458,5 5882751,7 1261,4 25 125 90 BMU-25-111 L1260-ORE-003-DBY-005 596484,0 5882794,1 1260,8 -24 125 102 BMU-25-112 L1260-ORE-003-DBY-010 596458,4 5882751,7 1261,2 35 125 99 BMU-25-113 L1260-ORE-003-DBY-010 596458,3 5882751,7 1261,1 45 125 114 BMU-25-114 L1260-ORE-003-DBY-001 596504,9 5882828,7 1257,4 25 125 90 BMU-25-116 L1260-ORE-003-DBY-001 596504,8 5882828,8 1257,3 35 125 99 BMU-25-117 L1260-ORE-003-DBY-005 596484,0 5882794,0 1260,4 -15 125 81 BMU-25-118 L1260-ORE-003-DBY-001 596504,8 5882828,9 1257,0 45 125 114 BMU-25-120 L1260-ORE-003-DBY-005 596484,0 5882793,9 1260,2 - 125 84 BMU-25-121 L1260-ORE-003-DBY-005 596484,1 5882794,0 1259,8 5 125 81 BMU-25-124 L1260-ORE-003-DBY-005 596484,2 5882793,9 1259,2 25 125 90 BMU-25-126 L1260-ORE-003-DBY-005 596484,1 5882793,6 1258,8 37 125 99 BMU-25-129 L1260-ORE-003-DBY-005 596484,0 5882793,6 1258,4 44 124 114

ÜBER DIE LOWHEE-ZONE

Von 2017 bis 2018 wurden auf dem Barkerville Mountain geologische Kartierungen und geochemische Probenahmen durchgeführt, wobei die Lowhee Zone als vorrangiges Bohrziel identifiziert wurde.

Im Jahr 2019 wurden in der Lowhee Zone zwei südöstlich ausgerichtete stratigraphische und 22 nordwest-südöstlich ausgerichtete Bohrlöcher (8.337,0 m) gebohrt. Die Bohrungen identifizierten erfolgreich goldhaltige Quarz-Karbonat-Adern mit ähnlicher Ausrichtung wie an anderen Stellen des Cariboo Gold-Projekts. Die ersten 3D-geologischen Modellierungen und Ressourcenschätzungen wurden begonnen, und weitere Bohrungen wurden empfohlen.

Im Jahr 2020 wurden 24 nordwestlich ausgerichtete Diamantbohrlöcher (10.144,5 m) gebohrt. Der Schwerpunkt des Explorationsprogramms lag auf der Untersuchung der Ausdehnung der Mineralisierung entlang der Neigung und der nordöstlichen Streichausdehnung der Adern. Zu diesem Zeitpunkt wurde eine interne Ressourcenschätzung für die Lagerstätte Lowhee abgeschlossen, wobei weitere Bohrungen empfohlen wurden, um die Zuverlässigkeit zu verbessern.

Im Jahr 2021 wurden insgesamt 94 Diamantbohrlöcher (29.449,1 m) gebohrt. Der Schwerpunkt der Bohrungen lag auf der Abgrenzung und Infill-Modellierung von Adern im Abstand von 25 m. Das Ressourcenmodellierungsteam von BGM erstellte eine Mineralressourcenschätzung und empfahl die Entnahme einer Massenprobe.

Im Jahr 2022 wurden insgesamt 27 Diamantbohrlöcher (6.563,90 m) gebohrt. Dieses Bohrprogramm hatte zwei Hauptziele. Das erste Ziel bestand darin, einen potenziellen Standort für eine Massenprobe zu füllen, um eine Kategorieumwandlung von "angezeigt" (25 m Abstand) zu "gemessen" (12,5 m Abstand) zu erreichen. Das zweite Ziel bestand darin, die modellierten Adern mit einem Abstand von 25 m weiter abzugrenzen und zu füllen.

Der Zugang zur Lowhee-Zone erfolgt über das Cow-Portal an der nordwestlichen Flanke des Barkerville Mountain (#_Ref207800614 und#_Ref207689775 ). Der Bau des Cow-Portals wurde im vierten Quartal 2024 abgeschlossen, und die Entwicklung der unterirdischen Rampe in die Lowhee-Zone begann im ersten Quartal 2025. Seit Fertigstellung der Hauptzugangsrampe wurden innerhalb der Lagerstätte der Lowhee-Zone auf den Höhenlagen 1.290 und 1.260 etwa 350 m erschlossen. Die geschätzten wahrscheinlichen Mineralreserven für die Zone Lowhee umfassen 104.491 Unzen enthaltenes Gold (923.162 Tonnen mit einem Gehalt von 3,52 g/t Au) und entsprechen etwa 5 % des gesamten enthaltenen Goldes in den geschätzten wahrscheinlichen Mineralreserven für das Goldprojekt Cariboo.

ÜBER DAS CARIBOO-GOLD-PROJEKT

Das Goldprojekt Cariboo ist ein genehmigtes Projekt im Machbarkeitsstadium, das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet und im historischen Bergbaugebiet Wells-Barkerville im Zentrum von British Columbia (Kanada) liegt. Das Landpaket des Unternehmens umfasst eine Fläche von etwa 186.740 Hektar, 443 Mineralrechte und erstreckt sich über eine Länge von etwa 77 Kilometern mit vielversprechenden Explorationszielen, die sich von Nordwesten nach Südosten erstrecken. Ende 2024 wurden für das Projekt die Genehmigungen gemäß dem Bergbaugesetz und dem Umweltmanagementgesetz (British Columbia) erteilt, womit der Genehmigungsprozess für wichtige Genehmigungen erfolgreich abgeschlossen und der Status des Projekts als baureif gefestigt wurde.

Das Cariboo-Goldprojekt beherbergt wahrscheinliche Mineralreserven von 2,071 Millionen Unzen enthaltenem Gold (17.815 kt mit einem Gehalt von 3,62 g/t Au); gemessene Mineralressourcen von 8.000 Unzen enthaltenem Gold (47 kt mit einem Gehalt von 5,06 g/t Au); angezeigte Mineralressourcen von 1,604 Millionen Unzen enthaltenem Gold (17.332 kt mit einem Gehalt von 2,88 g/t Au) und abgeleitete Mineralressourcen von 1,864 Millionen Unzen enthaltenem Gold (18.774 kt mit einem Gehalt von 3,09 g/t Au). Mineralressourcen werden ohne Mineralreserven ausgewiesen.

Technische Berichte

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen zum Cariboo-Goldprojekt und zur Machbarkeitsstudie 2025 zum Cariboo-Goldprojekt werden durch den technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report, Machbarkeitsstudie für das Goldprojekt Cariboo, District of Wells, British Columbia, Kanada" vom 11. Juni 2025 (mit Gültigkeitsdatum 25. April 2025) (der "technische Bericht Cariboo") gestützt.

Damit die Leser die Informationen im technischen Bericht zu Cariboo vollständig verstehen können, sollten sie den vollständigen Text des technischen Berichts zu Cariboo lesen, einschließlich aller darin enthaltenen Annahmen, Parameter, Einschränkungen, Beschränkungen und Methoden. Der technische Bericht ist als Ganzes zu lesen, und einzelne Abschnitte sollten nicht aus dem Zusammenhang gerissen gelesen oder herangezogen werden. Der technische Bericht wurde in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") erstellt und ist in elektronischer Form auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development sowie auf der Website des Unternehmens unter www.osiskodev.com verfügbar.

Qualifizierte Personen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Scott Smith, P. Geo., Vice President, Exploration von Osisko Development, einer "qualifizierten Person" im Sinne von NI 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt. Die Verifizierung umfasst Kernfotos und eine dreidimensionale Überprüfung der protokollierten Bohrlochdaten und Untersuchungsergebnisse gemäß den Standardarbeitsanweisungen des Unternehmens.

Qualitätssicherung (QA) - Qualitätskontrolle (QC)

Für alle HQ-Kerne, die in den Protokollierungsanlagen fertiggestellt wurden, wurden nach täglichen QAQC-Prüfungen auf Protokollierungs- und Probenahmefehler Vollkernproben entnommen. Qualitätskontrollproben (QC) werden in regelmäßigen Abständen in den Probenstrom eingefügt, darunter Blindproben und Referenzmaterialien, um die Laborleistung zu überwachen. Die Proben werden in Beutel verpackt, beschriftet und mit nummerierten Sicherheitssiegeln versiegelt.

Die Proben werden vom Spediteur direkt von den Protokollierungsanlagen zur Analyse-Einrichtung von MSALABS in Prince George, B.C., Kanada, transportiert, wo sie vorbereitet und analysiert werden. Die MSALABS-Einrichtung ist nach der Norm ISO/IEC 17025 für Goldanalysen akkreditiert, und alle Analysemethoden umfassen Qualitätskontrollmaterialien in festgelegten Intervallen mit festgelegten Datenakzeptanzkriterien. Die gesamte Probe wird getrocknet, zerkleinert und in versiegelte Behälter aufgeteilt. Die Goldanalyse erfolgt mittels Gammastrahlenanalyse unter Verwendung des Chrysos PhotonAssay (PA1408X). Die Proben werden mit Gammastrahlen beschossen, und das resultierende Signal wird an die Detektoren gesendet.

Alternativ werden Bohrkernproben zur Vorbereitung und Analyse an die Analyselabor von ALS Geochemistry in North Vancouver, British Columbia, geschickt. Die ALS-Einrichtung ist nach der Norm ISO/IEC 17025 für Goldanalysen akkreditiert, und alle Analysemethoden umfassen Qualitätskontrollmaterialien in festgelegten Intervallen mit festgelegten Datenakzeptanzkriterien. Die gesamte Probe wird zerkleinert, und 250 Gramm werden pulverisiert. Die Goldanalyse erfolgt durch 50-Gramm-Feuerprobe mit Atomabsorption (AAS) mit einer Untergrenze von 0,01 ppm und einer Obergrenze von 100 ppm. Proben mit Goldgehalten von mehr als 100 ppm werden mittels einer 1.000-Gramm-Feuerprobe mit Siebung erneut analysiert. Eine ausgewählte Anzahl von Proben wird außerdem mit einem 48-Element-Geochemiepaket mittels 4-Säure-Aufschluss, gefolgt von induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES) und induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektroskopie (ICP-MS) analysiert.

ÜBER OSISKO DEVELOPMENT CORP.

Osisko Development Corp. ist ein nordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, das sich auf ehemalige Bergbaulager in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten mit großflächigem Potenzial konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Weiterentwicklung seines Flaggschiff-Projekts Cariboo Gold, das sich zu 100 % in seinem Besitz befindet und im Zentrum von British Columbia (Kanada) liegt, zu einem mittelständischen Goldproduzenten zu werden. Ergänzt wird die Projektpipeline durch das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah (USA) und das Goldprojekt San Antonio in Sonora (Mexiko) - Brachflächen mit erheblichem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten, Zugang zu bestehender Infrastruktur und qualifizierten Arbeitskräften. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, attraktive, langlebige, sozial und ökologisch verantwortungsvolle Bergbauaktiva zu entwickeln und gleichzeitig das Entwicklungsrisiko zu minimieren und die Mineralressourcen zu vergrößern.

