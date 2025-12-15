Mainz (ots) -
ZDF-Programmänderung
Woche 51/25
Mo., 15.12.
Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten:
19.00 heute
19.19 Wetter (VPS 19.20)
19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT)
Ukraine-Gipfel in Berlin - Exklusivinterview mit Selenskyj
Moderation: Shakuntala Banerjee
Im Streaming: 15. Dezember 2025, 19.20 Uhr bis 15. Dezember 2027
19.40 WISO (VPS 19.25)
(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)
Di., 16.12.
Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:
19.00 heute
19.19 Wetter (VPS 19.20)
19.20 Was nun, Herr Merz? (VPS 19.21/HD/UT)
Fragen an den Bundeskanzler von Bettina Schausten und Anne Gellinek
Deutschland 2025
Im Streaming: 16. Dezember 2025, 19.20 Uhr bis 16. Dezember 2028
19.45 Die Rosenheim-Cops (VPS 19.25)
20.30 besseresser: Tricks der Lebensmittelindustrie weltweit (VPS 20.15)
(Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen.)
Mi., 17.12.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
23.15 Die Spur (HD/UT)
Böller als Bomben - tödliche Pyrotechnik
Film von Silja Thoms und Benjamin Braun
Kamera: Ralf Pein
Deutschland 2025
Im Streaming: 17. Dezember 2025, 18.00 Uhr bis 16. Dezember 2030
(Bitte auch für die Wiederholung um 3.30 Uhr beachten.)
Woche 5/26
Sa., 24.1.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
12.00 einfach Mensch (HD/AD/UT)
Mario Tiesies: Jedes Kind ist es wert
Film von Judith Heinze
Deutschland 2026
Im Streaming: 6. Januar 2026, 12.00 Uhr bis 20. Januar 2031
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6179996
ZDF-Programmänderung
Woche 51/25
Mo., 15.12.
Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten:
19.00 heute
19.19 Wetter (VPS 19.20)
19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT)
Ukraine-Gipfel in Berlin - Exklusivinterview mit Selenskyj
Moderation: Shakuntala Banerjee
Im Streaming: 15. Dezember 2025, 19.20 Uhr bis 15. Dezember 2027
19.40 WISO (VPS 19.25)
(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)
Di., 16.12.
Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:
19.00 heute
19.19 Wetter (VPS 19.20)
19.20 Was nun, Herr Merz? (VPS 19.21/HD/UT)
Fragen an den Bundeskanzler von Bettina Schausten und Anne Gellinek
Deutschland 2025
Im Streaming: 16. Dezember 2025, 19.20 Uhr bis 16. Dezember 2028
19.45 Die Rosenheim-Cops (VPS 19.25)
20.30 besseresser: Tricks der Lebensmittelindustrie weltweit (VPS 20.15)
(Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen.)
Mi., 17.12.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
23.15 Die Spur (HD/UT)
Böller als Bomben - tödliche Pyrotechnik
Film von Silja Thoms und Benjamin Braun
Kamera: Ralf Pein
Deutschland 2025
Im Streaming: 17. Dezember 2025, 18.00 Uhr bis 16. Dezember 2030
(Bitte auch für die Wiederholung um 3.30 Uhr beachten.)
Woche 5/26
Sa., 24.1.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
12.00 einfach Mensch (HD/AD/UT)
Mario Tiesies: Jedes Kind ist es wert
Film von Judith Heinze
Deutschland 2026
Im Streaming: 6. Januar 2026, 12.00 Uhr bis 20. Januar 2031
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6179996
© 2025 news aktuell