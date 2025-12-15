Mainz (ots) -ZDF-ProgrammänderungWoche 51/25Mo., 15.12.Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten:19.00 heute19.19 Wetter (VPS 19.20)19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT)Ukraine-Gipfel in Berlin - Exklusivinterview mit SelenskyjModeration: Shakuntala BanerjeeIm Streaming: 15. Dezember 2025, 19.20 Uhr bis 15. Dezember 202719.40 WISO (VPS 19.25)(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)Di., 16.12.Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:19.00 heute19.19 Wetter (VPS 19.20)19.20 Was nun, Herr Merz? (VPS 19.21/HD/UT)Fragen an den Bundeskanzler von Bettina Schausten und Anne GellinekDeutschland 2025Im Streaming: 16. Dezember 2025, 19.20 Uhr bis 16. Dezember 202819.45 Die Rosenheim-Cops (VPS 19.25)20.30 besseresser: Tricks der Lebensmittelindustrie weltweit (VPS 20.15)(Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen.)Mi., 17.12.Bitte neuen Ausdruck beachten:23.15 Die Spur (HD/UT)Böller als Bomben - tödliche PyrotechnikFilm von Silja Thoms und Benjamin BraunKamera: Ralf PeinDeutschland 2025Im Streaming: 17. Dezember 2025, 18.00 Uhr bis 16. Dezember 2030(Bitte auch für die Wiederholung um 3.30 Uhr beachten.)Woche 5/26Sa., 24.1.Bitte neuen Ausdruck beachten:12.00 einfach Mensch (HD/AD/UT)Mario Tiesies: Jedes Kind ist es wertFilm von Judith HeinzeDeutschland 2026Im Streaming: 6. Januar 2026, 12.00 Uhr bis 20. Januar 2031Pressekontakt:ZDF-PlanungOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6179996

