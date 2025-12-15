Schlüchtern (ots) -- Neuer KI-gestützter Berater CASAI visualisiert Traumhäuser in Echtzeit- Intuitive Chat-Funktion macht Planung schneller und inspirierender als je zuvor- Zugriff auf Erfahrung aus über 10.000 erfolgreich realisierten Hausbauprojekten- Frühzeitige Preisindikationen und Visualisierungen für Orientierung und TransparenzDer Hausbau ist für viele Menschen ein Lebenstraum - und die größte Investition ihres Lebens. Dabei stehen große Fragen im Raum: Was passt zum Budget? Wie sieht das Traumhaus eigentlich aus? Welche Optionen gibt es überhaupt? Die Oikos Group GmbH, einer der führenden Anbieter für Fertighäuser in Europa, zeigt mit dem KI-gestützten Berater CASAI, dass nachhaltiges und effizientes Bauen individuell möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist - auch in großem Stil. Die auf dem Markt bislang einzigartige Lösung verbindet eine völlig neue gestalterische Freiheit mit den klaren Vorteilen des seriellen Bauens.Was CASAI besonders macht: die einfache Anwendung. Über eine intuitive Chat-Funktion können Nutzer zeit- und ortsunabhängig ihre Fragen und Ideen rund um das Traumhaus stellen - die Antwort kommt sofort. Sie können völlig frei und flexibel mit der KI interagieren, von ersten allgemeinen Fragen bis hin zu Detailinformationen. CASAI hilft, professionell und schnell Antworten zu finden, visualisiert das Ergebnis in Echtzeit und schlägt passende Hausmodelle vor; individuell abgestimmt auf persönliche Wünsche, Budget und Stil.Direkter Zugriff auf Erfahrungen aus über 10.000 ProjektenDer KI-gestützte Berater CASAI greift auf die Erfahrung aus Beratung, Planung und Bau von über 10.000 erfolgreich realisierten Hausbauprojekten der Oikos-Marken Hanse Haus,Bien-Zenker und Living Haus zurück. Dadurch entsteht eine Planung, die maximale Sicherheit und Transparenz bietet - mit Echtzeit-Preischecks, geprüften Optionen und verlässlichen Zeitplänen. Das sorgt dafür, dass Budgets besser kalkuliert und aufwändige Änderungen im Planungsprozess reduziert werden. Nachhaltigkeit wird von Beginn an mitgedacht. Kunden profitieren von klug geplanten, energieeffizienten Häusern, die Betriebskosten senken.Digitaler Taktgeber für die Branche"Mit CASAI schaffen wir einen neuen digitalen Standard beim Hausbau", sagt Nils Klose, Chief Digital Officer der Oikos Group. "Wir sehen uns als digitaler Vorreiter in der Branche und nutzen bereits jetzt Technologien wie KI, wenn sie echten Mehrwert schaffen - bei gleichbleibender Top-Qualität unserer Häuser." Davon profitieren Kunden genau wie das Unternehmen. Klose weiter: "In Zeiten hoher Zinsen, vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels und ehrgeiziger Klimaziele ist klar: Die Bauwirtschaft braucht eine digitale Neuaufstellung, um Produktivität, Bezahlbarkeit und Nachhaltigkeit zu vereinen. Diese Zukunft wollen wir aktiv mitgestalten."CASAI ersetzt nicht die persönliche Beratung - es strukturiert und beschleunigt sie. Selbstverständlich stehen die Experten der Oikos Group weiterhin für vertiefende Gespräche persönlich zur Verfügung. Aktuell ist der KI-gestützte Berater für die Marken Hanse Haus und Bien-Zenker verfügbar. Living Haus folgt Anfang Januar. CASAI ist eine eigenständige Marke der Oikos Group.Weitere Informationen zu CASAI finden Sie unter www.casai.deCASAI, der KI-gestützte Berater für den Hausbau - Einfach. Digital. Zuhause.Über die Oikos Group GmbHMit einer führenden Position in Deutschland gehört die Oikos Gruppe bereits heute zu den größten europäischen Unternehmen im Fertighausbau. Sie setzt auf eine hochwertige, effiziente und nachhaltige Bauweise und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung des modernen Fertigbaus. Die Unternehmensgruppe vereint fünf starke Marken unter einem Dach: Hanse Haus, Bien-Zenker, Living Haus, Lichtecht sowie Oikos Objektbau.Mit dieser Mehrmarkenstrategie spricht die Oikos Group GmbH unterschiedliche Zielgruppen an - vom Ausbauhaus über schlüsselfertige Ein- bis Mehrfamilienhäuser bis hin zu Objekt- und Gewerbebauten. Ergänzt wird das Portfolio durch hochwertige Visualisierungs- und Mediendienste von Lichtecht. Gemeinsam decken die Marken die gesamte Wertschöpfungskette im Fertigbau ab und bieten Kundinnen und Kunden ein hochwertiges, nachhaltiges und ganzheitliches Produkterlebnis - von der erfolgreichen Hausberatung bis zur schlüsselfertigen Übergabe.Die Oikos Gruppe ist in Deutschland, Luxemburg und der Schweiz aktiv und beschäftigt rund 1.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Jahr 2024 erzielte die Gruppe einen Umsatz von mehr als 570 Millionen Euro. Seit Mai 2021 befindet sich die Oikos Group GmbH im Besitz von Goldman Sachs Asset Management.Website: www.oikos-group.dePressekontakt:Oikos Group GmbHPressestelleAm Distelrasen 2, 36381 Schlüchternpresse@oikos-group.dewww.oikos-group.deOriginal-Content von: Oikos Group GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181654/6179995