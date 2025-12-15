Genf (ots) -2025, das Jahr der Live-Erlebnisse, die verbinden - Deutsche Fans reisen weiter denn jeviagogo hat den jährlichen Bericht Year in Live Experiences veröffentlicht, der zeigt, wie Fans in Deutschland und weltweit 2025 Live-Events gefeiert haben. Die Daten verdeutlichen, dass Fans Live-Erlebnisse mehr denn je schätzen, weitere Strecken zurücklegen, große globale Momente suchen und damit das Wachstum von Live-Events über das gesamte Jahr vorantreiben.Coldplay gekrönt als meistgefragter Act 2025 in DeutschlandColdplay waren 2025 die gefragtesten Künstler in Deutschland und zogen mehr Fans aus dem In- und Ausland an als jede andere Band. Internationale Zuschauer reisten an, um die Konzerte live zu erleben, wodurch Coldplay das Top-Live-Event für deutsche und ausländische Fans des Jahres wurde.Auch Billie Eilish sicherte sich einen Spitzenplatz und begeisterte das Publikum mit ihren atmosphärischen Shows. Imagine Dragons folgten dicht dahinter und zogen große Menschenmengen in die Arenen.Bruce Springsteen & The E Street Band erzielten ebenfalls hohe Nachfrage und füllten Stadien deutschlandweit. Linkin Park, Lady Gaga, André Rieu, Stray Kids, Robbie Williams und Böhse Onkelz komplettierten die Top-10 der meistgefragten Künstler Deutschland 2025.Top 10 meist gefragte Künstler in Deutschland 2025:1. Coldplay2. Billie Eilish3. Linkin Park4. Lady Gaga5. André Rieu6. Imagine Dragons7. Stray Kids8. Robbie Williams9. Bruce Springsteen and The E Street Band10. Böhse OnkelzLive-Events über das ganze Jahr gefragtDie Analyse der Ticketkäufe 2025 zeigt: Deutsche Fans kauften Tickets über das gesamte Jahr hinweg, nicht nur in den Sommermonaten. Sowohl Frühjahrs-Highlights - wie die Champions-League-Partien im April - als auch Konzerte im Herbst und Winter erzielten hohe Nachfrage. Besonders die starke Aktivität im November durch Großkonzerte wie Lady Gaga verdeutlicht, dass Live-Erlebnisse inzwischen deutlich gleichmäßiger über das Jahr verteilt sind.Fans folgen Künstler und Sportstars weltweitReisen spielten 2025 eine zentrale Rolle im Live-Entertainment deutscher Fans. Besonders gefragt waren Events in Großbritannien, Tschechien, Belgien, den Niederlanden und Frankreich. Internationale Highlights waren Konzerte von Coldplay am Wembley Stadium in London, Bruce Springsteen & The E Street Band in Prag sowie die beiden Weekends von Tomorrowland in Boom. Auch Fußballerlebnisse lockten - allen voran Inter vs. FC Bayern im San Siro in Mailand. Deutsche Fans machten 2025 ihre Lieblingskünstler und Sportstars damit zu wahren Global-Moments.Top 5 Länder, die deutsche Fans 2025 für Live-Events bereisten:1. Großbritannien2. Tschechien3. Belgien4. Niederlande5. FrankreichTop 5 internationale Events, die deutsche Fans am meisten besuchten:1. Tomorrowland 2025 - Boom, BE2. Coldplay - London, GB3. Bruce Springsteen & The E Street Band - Prag, CZ4. Inter vs FC Bayern München - Milan, IT5. Lady Gaga - Amsterdam, NLDeutschland und Europa im Live-Event-RankingTrotz internationaler Reisen blieben lokale Großevents ein starker Anziehungspunkt für deutsche Fans. München war 2025 die beliebteste Stadt für Live-Events in Deutschland, gefolgt von Berlin, Frankfurt und Köln. Auf europäischer Ebene lag München hinter London, Madrid und Barcelona auf Platz 4 der meistbesuchten Städte für Live-Events von deutschen Fans.Top 5 Städte für Live-Events in Europa (von deutschen Fans besucht):1. München, Deutschland2. London, Großbritannien3. Madrid, Spanien4. Barcelona, Spanien5. Amsterdam, NiederlandeAusblick auf 2026: Mega-Touren und globale SportmomenteDie frühen Indikatoren für 2026 zeigen: Das Interesse deutscher Fans an internationalen Live-Erlebnissen steigt weiter. Besonders große Arena- und Stadiontourneen bleiben starke Reisetreiber - erste Verkaufszahlen, wie etwa für das Metallica-Konzert 2026 in Berlin, bestätigen eine frühzeitige und hohe Nachfrage nach globalen Top-Acts. Gleichzeitig deuten die 2025-Daten darauf hin, dass internationale Konzerte in Metropolen wie London, Barcelona, Madrid und Amsterdam auch 2026 zu den beliebtesten Reisezielen deutscher Fans gehören werden.Im Sport setzen weiterhin vor allem internationale Fußball-Highlights neue Impulse. Die starken Buchungszahlen für Champions-League- und Nations-League-Begegnungen in diesem Jahr zeigen: Europapokal-Partien und große internationale Turniere, wie z.B. die kommende WM 2026, zählen unverändert zu den wichtigsten Wachstumstreibern. Deutsche Fans planen ihre Reisen zunehmend rund um Premium-Spiele und suchen nach Live-Momenten, die das nationale Angebot deutlich übersteigen.Zitat von Julian Dwenger, Geschäftsentwicklungen und Partnerschaften im DACH-Raum:"Dieses Jahr war ein Meilenstein für Live-Entertainment - die Begeisterung der Fans ist enorm. Sie reisen weiter, planen früher und genießen Live-Erlebnisse über das ganze Jahr. Unser Ziel ist es, Live-Events für Fans überall zugänglicher zu machen. Fan-Begeisterung unterstützt nicht nur Künstler:innen und Sportteams, sondern belebt Städte, stärkt lokale Unternehmen und treibt die Wirtschaft voran."