Karin Rådström wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2026 zur Vorsitzenden des Nutzfahrzeug-Ausschusses ("Commercial Vehicle Board") des ACEA gewählt. Die Vorstandsvorsitzende von Daimler Truck folgt in dieser Funktion auf Traton-Chef Christian Levin. Der Verband europäischer Automobilhersteller (ACEA) wird auch 2026 von Mercedes-Benz-CEO Ola Källenius als President geführt, der gebürtige Schwede in Diensten des deutschen Autobauers wurde nach seiner Amtszeit ...

