Wir starten in die neue Woche mit Audi und dessen neuer Submarke AUDI: also groß geschrieben, ohne die bekannten vier Ringe und bislang exklusiv für den chinesischen Markt. Nach dem ersten Modell AUDI E5 Sportback steht nun bereits der zweite Streich in den Startlöchern: das vollelektrische Premium-SUV AUDI E7X. Und das könnte ganz vielleicht irgendwann auch mal nach Europa kommen. Aber schauen wir uns den Newcomer doch erstmal etwas genauer an. ...

