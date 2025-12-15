

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



15.12.2025 / 16:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Bernd Nachname(n): Geske

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

b) LEI

529900XO0YTOOKCLQB44

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005493092

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 3,3400 EUR 410,82 EUR 3,3350 EUR 440,22 EUR 3,3400 EUR 651,30 EUR 3,3400 EUR 1.659,98 EUR 3,3350 EUR 33,35 EUR 3,3400 EUR 197,06 EUR 3,3400 EUR 4.288,56 EUR 3,3350 EUR 393,53 EUR 3,3400 EUR 113,56 EUR 3,3400 EUR 3,34 EUR 3,3400 EUR 3,34 EUR 3,3400 EUR 220,44 EUR 3,3400 EUR 153,64 EUR 3,3400 EUR 334,00 EUR 3,3400 EUR 70,14 EUR 3,3400 EUR 367,40 EUR 3,3400 EUR 130,26 EUR 3,3400 EUR 103,54 EUR 3,3400 EUR 153,64 EUR 3,3400 EUR 230,46 EUR 3,3400 EUR 73,48 EUR 3,3400 EUR 66,80 EUR 3,3400 EUR 86,84 EUR 3,3400 EUR 277,22 EUR 3,3400 EUR 387,44 EUR 3,3400 EUR 377,42 EUR 3,3400 EUR 2.000,66 EUR 3,3400 EUR 323,98 EUR 3,3400 EUR 10,02 EUR 3,3400 EUR 43,42 EUR 3,3350 EUR 300,15 EUR 3,3400 EUR 280,56 EUR 3,3350 EUR 1.924,30 EUR 3,3400 EUR 3,34 EUR 3,3400 EUR 73,48 EUR 3,3400 EUR 210,42 EUR 3,3400 EUR 280,56 EUR 3,3400 EUR 293,92 EUR 3,3400 EUR 273,88 EUR 3,3400 EUR 277,22 EUR 3,3400 EUR 307,28 EUR 3,3350 EUR 293,48 EUR 3,3350 EUR 3,34 EUR 3,3350 EUR 50,03 EUR 3,3350 EUR 46,69 EUR 3,3350 EUR 10,01 EUR 3,3400 EUR 100,20 EUR 3,3400 EUR 170,34 EUR 3,3400 EUR 273,88 EUR 3,3400 EUR 297,26 EUR 3,3400 EUR 270,54 EUR 3,3400 EUR 150,30 EUR 3,3400 EUR 1.229,12 EUR 3,3400 EUR 287,24 EUR 3,3400 EUR 273,88 EUR 3,3350 EUR 283,48 EUR 3,3350 EUR 153,41 EUR 3,3350 EUR 273,47 EUR 3,3300 EUR 266,40 EUR 3,3350 EUR 290,15 EUR 3,3350 EUR 240,12 EUR 3,3350 EUR 3,34 EUR 3,3400 EUR 46,76 EUR 3,3400 EUR 220,44 EUR 3,3400 EUR 280,56 EUR 3,3400 EUR 307,28 EUR 3,3350 EUR 2.337,84 EUR 3,3350 EUR 2.194,43 EUR 3,3350 EUR 2.204,44 EUR 3,3350 EUR 2.171,09 EUR 3,3325 EUR 2.439,39 EUR 3,2500 EUR 256,75 EUR 3,3350 EUR 386,86 EUR 3,3350 EUR 453,56 EUR 3,3350 EUR 560,28 EUR 3,2500 EUR 2.021,50 EUR 3,3350 EUR 583,63 EUR 3,3300 EUR 333,00 EUR 3,3300 EUR 333,00 EUR 3,3400 EUR 698,06 EUR 3,3400 EUR 698,06 EUR 3,3350 EUR 496,92 EUR 3,3350 EUR 513,59 EUR 3,3400 EUR 247,16 EUR 3,3400 EUR 143,62 EUR 3,3400 EUR 190,38 EUR 3,3400 EUR 106,88 EUR 3,3250 EUR 385,70 EUR 3,3200 EUR 683,92 EUR 3,3250 EUR 332,50 EUR 3,3250 EUR 289,28 EUR 3,3250 EUR 172,90 EUR 3,3250 EUR 59,85 EUR 3,3250 EUR 332,50 EUR 3,3250 EUR 332,50 EUR 3,3250 EUR 66,50 EUR 3,3250 EUR 99,75 EUR 3,3250 EUR 691,60 EUR 3,3250 EUR 79,80 EUR 3,3250 EUR 698,25 EUR 3,3250 EUR 86,45 EUR 3,3350 EUR 753,71 EUR 3,3250 EUR 1.968,40 EUR 3,3350 EUR 723,70 EUR 3,3350 EUR 700,35 EUR 3,3275 EUR 1.251,14 EUR 3,3350 EUR 680,34 EUR 3,3200 EUR 664,00 EUR 3,3300 EUR 59,94 EUR 3,3300 EUR 619,38 EUR 3,3250 EUR 332,50 EUR 3,3350 EUR 693,68 EUR 3,3300 EUR 333,00 EUR 3,3350 EUR 697,02 EUR 3,3350 EUR 616,98 EUR 3,3350 EUR 80,04 EUR 3,3350 EUR 697,02 EUR 3,3350 EUR 173,42 EUR 3,3350 EUR 523,60 EUR 3,3350 EUR 40,02 EUR 3,3350 EUR 3,34 EUR 3,3350 EUR 566,95 EUR 3,3350 EUR 93,38 EUR 3,3350 EUR 690,35 EUR 3,3300 EUR 679,32 EUR 3,3225 EUR 1.986,86 EUR 3,3150 EUR 669,63 EUR 3,3300 EUR 2.297,70 EUR 3,3100 EUR 1.813,88 EUR 3,3100 EUR 178,74 EUR 3,3107 EUR 503,23 EUR 3,3100 EUR 410,44 EUR 3,3100 EUR 1.598,73 EUR 3,2950 EUR 326,21 EUR 3,2950 EUR 3,30 EUR 3,3000 EUR 1.415,70 EUR 3,3050 EUR 343,72 EUR 3,3050 EUR 294,15 EUR 3,3050 EUR 171,86 EUR 3,3050 EUR 1.239,38 EUR 3,3050 EUR 1.569,88 EUR 3,3050 EUR 3,31 EUR 3,3000 EUR 171,60 EUR 3,3000 EUR 330,00 EUR 3,3000 EUR 112,20 EUR 3,3149 EUR 1.451,92 EUR 3,3000 EUR 1.933,80 EUR 3,3100 EUR 1.909,87 EUR 3,2950 EUR 665,59 EUR 3,2950 EUR 843,52 EUR 3,2950 EUR 95,56 EUR 3,2950 EUR 214,18 EUR 3,2950 EUR 42,84 EUR 3,2950 EUR 59,31 EUR 3,2950 EUR 138,39 EUR 3,3100 EUR 1.098,92 EUR 3,3100 EUR 1.016,17 EUR 3,2950 EUR 316,32 EUR 3,3150 EUR 3.444,29 EUR 3,3150 EUR 4.561,44 EUR 3,3150 EUR 1.345,89 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 3,32410 EUR 95.554,58 EUR

e) Datum des Geschäfts

08.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR





