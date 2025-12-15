© Foto: Fang Zhe/XinHua/dpa

Der kommerzielle Boom der Künstlichen Intelligenz hat eine lange schwelende Visionen neu entfacht: den Bau humanoider Roboter, die ihre mechanischen Körper wie Menschen bewegen. Stell dir vor: Staubsaugen, Geschirrspüler ausräumen, jede Aufgabe im Haushalt: Übernimmt K-Y-I, ein humanoider Roboter, programmiert für den menschlichen Alltag. K-Y-I gibt es nicht, aber seit die Sprachmodelle Künstlicher Intelligenz das Feld der öffentlichen Wahrnehmung aufgerollt haben, bricht ein alter Traum, oder auch Albtraum, wieder an die oberfläche des Bewusstseins. Der Roboter, der alles kann. Aber nicht nur im Haushalt. Die Robotik des menschenähnlichen Roboter war jahrzehnte eher eine popkulturelle …