Börsenexperte Frank Fischer sieht in KI vor allem Effizienzgewinne und setzt auf ausgewählte Tech- und Finanzwerte. Trotz politischer Risiken bleibt er überzeugt: Aktien sind die beste Wahl - und Mainstream-Trends meidet er bewusst. Die Diskussion um künstliche Intelligenz ist von Warnungen geprägt - für Börsenexperte Frank Fischer ein klassisches Kontra-Signal. "Wenn jeder denkt, die Blase platzt, dann tut sie das nicht", sagt der Stockpicker im ...

