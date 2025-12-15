Die Redcare Pharmacy-Aktie fällt am Montag erneut, denn die Gerüchte um neue Konkurrenz sind tatsächlich wahr geworden. Das belastet den MDAX-Konzern jetzt, und so kann es weitergehen. DM kommt als Konkurrent Schon lange hatte es sich angekündigt, doch nun scheint der Drogerieriese DM Redcare Pharmacy Konkurrenz zu machen. Nach einigen Berichten in den vergangenen Monaten, verkündete das Handelsblatt nun nach einem Interview mit DM-Chef Christoph ...

Den vollständigen Artikel lesen ...